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Ночная часовая прогулка под разводными мостами

4.5
0 отзывов
Светлана Б.
Светлана Б. – Гид из Санкт-Петербурга
"Ночная прогулка 👣 под разводными мостами", отправление 00:45.

Регистрация на рейс 00:15.

Посадка 00:30.

Маршрут: Нева - Разведение мостов - Фонтанка - Мойка.

Окончание: Мойка, 78.

Экскурсия ⛳ аудиогид.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🥰Романтическая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • 700 ₽ за человека

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Ночная часовая прогулка под разводными мостами
Ночная часовая прогулка под разводными мостами

Что вы увидите

  • река Нева
  • разведение мостов
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • река Фонтанка
  • река Мойка
  • Синий мост

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

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    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

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    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Что входит
    • Проезд на теплоходе
    • Экскурсионное обслуживание (аудиогид)
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 причал "Медный всадник", тепл. Цесаревич, Император, Кобра, Монарх
    Место завершения
    🏁 наб. реки Мойки, дом 70
    Ночная часовая прогулка под разводными мостами
    Ночная часовая прогулка под разводными мостами
    Ночная часовая прогулка под разводными мостами

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Светлана Б.
    Светлана Б.
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