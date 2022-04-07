Увидеть как разводят невские мосты - это обязательный must have для всех, кто приезжает в Санкт-Петербург полюбоваться его неповторимой красотой. Не каждый город, расположенный вдоль берегов большой реки, может похвастать таким великолепным зрелищем. Вы увидите город в сумраке ночи, услышите легенды и таинственные истории, проедете по залитому огнями Невскому проспекту, вспомните историю недолгого правления императора Павла, загадаете желания у петербургских чародеев – Чижика-Пыжика и египетских сфинксов.
Развод мостов с борта теплохода
Автобусная часть экскурсии завершится на набережной Невы, где Вас будет ждать теплоход. На нем Вы пройдете, вверх и вниз по Неве и увидите незабываемое зрелище - разведение мостов над Невой, пройдя на теплоходе прямо под их взметнувшимися к небу пролетами. По окончании теплоходной экскурсии на автобусе Вы вернетесь в гостиницу.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Невский проспект
Исаакиевская площадь
Памятник Петру I «Медный всадник»
Петропавловская крепость
Сфинксы
Дворцовая площадь
Михайловский замок
Дворцовый мост
Троицкий мост
Литейный мост
Литейный мост
•Литейный мост
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Билеты с экскурсией на теплоходе
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: вторник-воскресенье
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
вторник-воскресенье
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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