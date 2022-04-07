Увидеть как разводят невские мосты - это обязательный must have для всех, кто приезжает в Санкт-Петербург полюбоваться его неповторимой красотой. Не каждый город, расположенный вдоль берегов большой реки, может похвастать таким великолепным зрелищем. Вы увидите город в сумраке ночи, услышите легенды и таинственные истории, проедете по залитому огнями Невскому проспекту, вспомните историю недолгого правления императора Павла, загадаете желания у петербургских чародеев – Чижика-Пыжика и египетских сфинксов.

Развод мостов с борта теплохода

Автобусная часть экскурсии завершится на набережной Невы, где Вас будет ждать теплоход. На нем Вы пройдете, вверх и вниз по Неве и увидите незабываемое зрелище - разведение мостов над Невой, пройдя на теплоходе прямо под их взметнувшимися к небу пролетами. По окончании теплоходной экскурсии на автобусе Вы вернетесь в гостиницу.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Памятник Петру I «Медный всадник»

Петропавловская крепость

Сфинксы

Дворцовая площадь

Михайловский замок

Дворцовый мост

Троицкий мост

Литейный мост

Литейный мост

•Литейный мост