Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы

Ночная мотопрогулка

Ночная мотопрогулка.

Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночная мотопрогулка. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Мы проедем по набережным и мостам Санкт-Петербурга, насладившись его красотами в вечерней подсветке. Также сможем впечатлиться незабываемым действом разводки Невских мостов в центре города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человек
Стандартный билет (16+)
3 125 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мото-прогулка
  • фотографии на ваши устройства
  • дополнительная экипировка (куртка, штаны, перчатки).
Что не входит
  • Еда и напитки. Д
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Александра Невского, в ТЦ «Москва».
Завершение: Площадь Александра Невского, вход в ТЦ «Москва»
Важная информация
  • Пожалуйста
  • после бронирования
  • обязательно свяжитесь с гидом удобным для вас способом по WhatsApp
  • Telegram или Viber
  • чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки.
Когда и сколько длится?
Когда: 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Сергей К.
Сергей К.
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Сергей К. проводит ещё 1 экскурсию

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