Начало: Площадь Александра Невского, в ТЦ «Москва».
Завершение: Площадь Александра Невского, вход в ТЦ «Москва»
Важная информация
Пожалуйста
после бронирования
обязательно свяжитесь с гидом удобным для вас способом по WhatsApp
Telegram или Viber
чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки.
Когда и сколько длится?
Когда: 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.