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Ночная прогулка под разводными мостами 1 час (пт-сб. )

3
3 отзыва
Светлана Б.
Светлана Б. – Гид из Санкт-Петербурга
"Ночная прогулка 👣 под разводными мостами", отправление 00:45.

Регистрация на рейс 00:15.

Посадка 00:30.

Маршрут: Нева - Разведение мостов - Фонтанка - Мойка.

Окончание: Мойка, 78.

Экскурсия ⛳ аудиогид.

Цена нетто: 400 будни и вс, 500 пятн, суб.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 750 ₽ за человека

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Ночная прогулка под разводными мостами 1 час (пт-сб. )

Что вы увидите

  • река Нева
  • разведение мостов
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • река Фонтанка
  • река Мойка
  • Синий мост
Ночная прогулка 👣 по рекам и каналам Санкт-Петербурга – увлекательное, незабываемое путешествие. Этот город 🏙️ с его старинными набережными и великолепными дворцами по праву называют Северной Венецией. Вы пройдете под многочисленными мостами – это и гигантские металлические с разводными пролетами на реке Неве, и небольшие ажурные над малыми реками и каналами, имеющие каждый свое имя и историю 📖 этой экскурсии 🧭 вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение Петербурга. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.
Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!!
Маршрут: р. Нева – р. Фонтанка – Крюков канал – р. Мойка – Зимняя канавка – р. Нева – причал «Медный Всадник» стоянка 15 минут - р. Нева (разведение мостов) – р. Фонтанка (до Михайловского замка) – р. Мойка. – Исаакиевская пл. (наб. р. Мойки, д. 70, Синий мост)
Внимание! Маршрут может быть сокращён в связи с высоким уровнем воды в каналах!
Отправление: 23:00, Сенатская пл., причал напротив "Медного всадника"
Окончание: 01:45, наб. реки Мойки, дом 70, Исаакиевская пл. (после развода мостов малые суда не допускаются в акваторию Невы).
После окончания экскурсии вы можете перебраться на противоположный берег Невы самостоятельно во время промежуточной сводки мостов.

Временная сводка осуществляется по следующему расписанию:

    Дворцовый мост — 2. 50 — 3. 10
    Тучков мост — 2. 55 — 3. 35
    Благовещенский мост — 2. 45 — 3. 10
    В связи с запретом санэпидемстанции ПЛЕДЫ на теплоходах НЕ выдаются. На всех теплоходах есть закрытый отапливаемый салон, где можно укрыться в случае дождя/плохой погоды.
    Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет 🎫
    Что входит
    • Проезд на теплоходе
    • Экскурсионное обслуживание (аудиогид)
    Что не входит
    • Личные расходы.
    Начало
    🚩 причал "Медный всадник", тепл. Цесаревич, Император, Кобра, Монарх
    Место завершения
    🏁 наб. реки Мойки, дом 70

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Светлана Б.
    Светлана Б.
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    3 отзыва оставили туристы

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