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Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга

4.4
279 отзывов
Реки С.
Реки С. – Гид из Санкт-Петербурга
В Петербург все приезжают, чтобы любить его очарование, дворцы и колонны в дневном свете солнца, гулять 👣 под дождем и тучами.

А вы попробуйте влюбиться ❤️ в него в свете закатных лучей солнца и черничной ночи, обволакивающей набережные Невы! Мы предлагаем вам совершить удивительную ночную прогулку по рекам и каналам Северной Столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • ☀️Летняя
  • 🧘На выходные
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 120 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга

Что вы увидите

  • Зимний дворец
  • Аврора
  • Медный всадник
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • домик Петра 1
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Спас-на-Крови
  • развод мостов
  • Белые ночи.

Что вас ожидает:

    Реки, каналы, Аврора, потрясающий вид на Петропавловскую крепость со
    стороны Кронверкской протоки, Ростральные колонны, Медный всадник, Летний сад, Инженерный дворец, Марсово поле и Спас-на-Крови и Шереметьевский дворцы, и конечно же, развод самых красивых 🤩 мостов с расстояния в несколько метров!
    И все это с однопалубного теплохода, в уютной атмосфере, создающей волшебное настроение.
    • Наша пристань находится в самом центре города. Вблизи находится множество кафе, баров и ресторанов, где, при желании, Вы можете заказать и взять с собой на борт напитки и еду.
    • Выход в Неву через волшебную зимнюю канавку. Осмотр Эрмитажа, Мраморного дворца, ночной панорамы Невы и подсветки зданий.
    • Вплотную подходим к крейсеру Аврора, осматриваем Домик Петра и парусный фрегат "Благодать"
    • направляемся к Петропавловской крепости и Артиллерийскому музею, входим в Кронверкскую протоку. С одной стороны осматриваем Петропавловскую крепость, с другой - Артиллерийский музей 🖼 и выставку орудий.
    • Наслаждаемся необычным видом на Ростральные колонны, осматриваем стрелку Васильевского острова и здание Биржи.
    • Направляемся ко дворецу князя Меньшикова, разворачиваемся и продолжаем осмотр уже другого берега Невы - Медный всадник, Исаакиевский собор, здание Адмиралтейства.
    • Проходим под Дворцовым мостом и наблюдаем его разведение с расстояния в несколько метров.
    • Подходим к Троицкому мосту как раз в момент его разведения. Также наблюдаем это зрелище с расстояния в несколько метров. Потрясающие фото гарантированы!
    • Входим в Фонтанку. Осматриваем Летний сад и летний дворец Петра I, Инженерный замок 🏰, Чижик-пыжик.
    • Осматриваем ночное Марсово поле, знаменитый храм Спас-на-крови, наблюдаем красивейший ракурс разведенного Троицкого моста, фотографируемся.

    Важная информация:

      Не забудьте зарядить мобильные телефоны и фотоаппараты, одеться по погоде и взять с собой хорошее настроение. Наше путешествие начинается!
      Что входит
      • прогулка на теплоходе
      • коллективный аудиогид
      Что не входит
      • еда и напитка
      • сувенирная продукция
      Начало
      🚩 Наб. реки Фонтанки, 43, тепл. Кассандра, Британия, Барселона, Корсика, Флоренция
      Место завершения
      🏁 Наб. реки Фонтанки, 43
      Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
      Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
      Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
      Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 120 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Реки С.
      Реки С.
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      279 отзывов оставили туристы

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