Что вас ожидает:

Реки, каналы, Аврора, потрясающий вид на Петропавловскую крепость со

стороны Кронверкской протоки, Ростральные колонны, Медный всадник, Летний сад, Инженерный дворец, Марсово поле и Спас-на-Крови и Шереметьевский дворцы, и конечно же, развод самых красивых 🤩 мостов с расстояния в несколько метров!

И все это с однопалубного теплохода, в уютной атмосфере, создающей волшебное настроение.

Наша пристань находится в самом центре города. Вблизи находится множество кафе, баров и ресторанов, где, при желании, Вы можете заказать и взять с собой на борт напитки и еду.

Выход в Неву через волшебную зимнюю канавку. Осмотр Эрмитажа, Мраморного дворца, ночной панорамы Невы и подсветки зданий.

Вплотную подходим к крейсеру Аврора, осматриваем Домик Петра и парусный фрегат "Благодать"

направляемся к Петропавловской крепости и Артиллерийскому музею, входим в Кронверкскую протоку. С одной стороны осматриваем Петропавловскую крепость, с другой - Артиллерийский музей 🖼 и выставку орудий.

Наслаждаемся необычным видом на Ростральные колонны, осматриваем стрелку Васильевского острова и здание Биржи.

Направляемся ко дворецу князя Меньшикова, разворачиваемся и продолжаем осмотр уже другого берега Невы - Медный всадник, Исаакиевский собор, здание Адмиралтейства.

Проходим под Дворцовым мостом и наблюдаем его разведение с расстояния в несколько метров.

Подходим к Троицкому мосту как раз в момент его разведения. Также наблюдаем это зрелище с расстояния в несколько метров. Потрясающие фото гарантированы!

Входим в Фонтанку. Осматриваем Летний сад и летний дворец Петра I, Инженерный замок 🏰, Чижик-пыжик.

Осматриваем ночное Марсово поле, знаменитый храм Спас-на-крови, наблюдаем красивейший ракурс разведенного Троицкого моста, фотографируемся.

Важная информация:

Не забудьте зарядить мобильные телефоны и фотоаппараты, одеться по погоде и взять с собой хорошее настроение. Наше путешествие начинается!