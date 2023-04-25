Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке

Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов

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Ответы на вопросы
Приглашаем на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров.
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Фонтанке
Ближайшие даты:
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург с нового ракурса

Вы увидите с воды знаковые места города: легендарный крейсер Аврора, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медного всадника, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост и Шереметьевский дворец. Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы. А также узнаете интересные факты о городе благодаря аудиогиду на русском языке.

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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