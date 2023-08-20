Развод мостов — действие завораживающее. Крыша — лучшее место, а летняя ночь — лучшее время, чтобы поймать в объектив этот знаменитый момент. Перед вами раскинется сверкающая панорама акватории Невы, Исаакиевского собора и Петроградской стороны. Дворцовый мост окажется на расстоянии вытянутой руки. Не медлите и доставайте камеру!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы проведем вас по безопасной крыше дома на Адмиралтейской набережной. Вы увидите город таким, каким его любил наблюдать Николай II: именно он считается первым петербургским руфером. Зимний дворец, правда, находится через дорогу от нашей крыши, но обзор оттуда ничем не отличается от здешней панорамы.

У вас будет время, чтобы сделать фотографии с роскошными ночными видами центра Петербурга. И, наконец, вы увидите, как разводится Дворцовый мост — часто это происходит под музыкальное сопровождение.

Организационные детали