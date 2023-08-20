Увидеть и запечатлеть уникальное зрелище
Развод мостов — действие завораживающее. Крыша — лучшее место, а летняя ночь — лучшее время, чтобы поймать в объектив этот знаменитый момент.
Перед вами раскинется сверкающая панорама акватории Невы, Исаакиевского собора и Петроградской стороны. Дворцовый мост окажется на расстоянии вытянутой руки. Не медлите и доставайте камеру!
Перед вами раскинется сверкающая панорама акватории Невы, Исаакиевского собора и Петроградской стороны. Дворцовый мост окажется на расстоянии вытянутой руки. Не медлите и доставайте камеру!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы проведем вас по безопасной крыше дома на Адмиралтейской набережной. Вы увидите город таким, каким его любил наблюдать Николай II: именно он считается первым петербургским руфером. Зимний дворец, правда, находится через дорогу от нашей крыши, но обзор оттуда ничем не отличается от здешней панорамы.
У вас будет время, чтобы сделать фотографии с роскошными ночными видами центра Петербурга. И, наконец, вы увидите, как разводится Дворцовый мост — часто это происходит под музыкальное сопровождение.
Организационные детали
- Мероприятие проводится для визуального наслаждения, без исторического экскурса
- Подъём на крышу происходит через жилой дом, поэтому шуметь в парадной категорически запрещено!
- На крыше ветрено, ночи прохладные — учитывайте это при выборе одежды
- Убедительная просьба: вопреки желанию сделать шикарную фотографию на каблуках, надевайте удобную обувь
- Встречу проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 00:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около дворцового моста и Эрмитажа
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 00:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4456 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов. Проводим экскурсии с любовью к Петербургу и к вам!
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