КРУИЗЫ ПОД РАЗВОДНЫМИ МОСТАМИ - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕТЕРБУРГА

Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете: Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов.

ОСОБЕННЫЙ МАРШРУТ ПО БОЛЬШОЙ НЕВЕ

Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдете мимо основных достопримечательностей 🏛️ Петербурга:

Здания Адмиралтейства

Эрмитажа

Петропавловской крепости

Нахимовского училища

Соборной мечети

Крейсера «Аврора»

В сопровождении аудиогида на русском языке.

Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)

*Перевозка пассажиров с информацией по объектам на маршруте.

**компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.

Также обращаем Ваше внимание, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Подробности на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.

​​***рейсы осуществляются без питания на борту до особого распоряжения по снятию ограничений.