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Ночной круиз «Истории разводных мостов» (от причала на Фонтанке)

4.4
52 отзыва
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I.

Не случайно основные достопримечательности 🏛️ северной столицы ⭐️ выстроены вдоль береговой линии.

С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными.

Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места.

Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Ночной круиз «Истории разводных мостов» (от причала на Фонтанке)

Что вы увидите

  • Здания Адмиралтейства, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Нахимовского училища, соборной мечети и крейсер «Аврора»
КРУИЗЫ ПОД РАЗВОДНЫМИ МОСТАМИ - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕТЕРБУРГА
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете: Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов.
ОСОБЕННЫЙ МАРШРУТ ПО БОЛЬШОЙ НЕВЕ

Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдете мимо основных достопримечательностей 🏛️ Петербурга:

  • Здания Адмиралтейства
  • Эрмитажа
  • Петропавловской крепости
  • Нахимовского училища
  • Соборной мечети
  • Крейсера «Аврора»
  • В сопровождении аудиогида на русском языке.
Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
*Перевозка пассажиров с информацией по объектам на маршруте.
**компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
Также обращаем Ваше внимание, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Подробности на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.
​​***рейсы осуществляются без питания на борту до особого распоряжения по снятию ограничений.
Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Музыкальное сопровождение (живая музыка)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы.
Начало
🚩 наб. реки Фонтанки, 21, т/х Palmira
Место завершения
🏁 наб. реки Фонтанки, 21

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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52 отзыва оставили туристы

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