КРУИЗЫ ПОД РАЗВОДНЫМИ МОСТАМИ - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕТЕРБУРГА
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете: Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов.
ОСОБЕННЫЙ МАРШРУТ ПО БОЛЬШОЙ НЕВЕ
Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдете мимо основных достопримечательностей 🏛️ Петербурга:
- Здания Адмиралтейства
- Эрмитажа
- Петропавловской крепости
- Нахимовского училища
- Соборной мечети
- Крейсера «Аврора»
- В сопровождении аудиогида на русском языке.
Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
*Перевозка пассажиров с информацией по объектам на маршруте.
**компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
Также обращаем Ваше внимание, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Подробности на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.
***рейсы осуществляются без питания на борту до особого распоряжения по снятию ограничений.