Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Отправляйтесь в ночной круиз на теплоходе под разводными мостами в сопровождении известных хитов российской и мировой сцены в живом исполнении музыкантов известной кавер-группы.



Зажигательные песни и потрясающие панорамы ночного Петербурга в обрамлении ярких огней иллюминации не дадут вам скучать, а главной изюминкой этой ночи могут стать раскрывающиеся на ваших глазах пролеты красивейших в мире мостов над акваторией Невы.