  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Ночной круиз-концерт (вс-чт) Сенатская пристань

4
1 отзыв
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Отправляйтесь в ночной круиз на теплоходе под разводными мостами в сопровождении известных хитов российской и мировой сцены в живом исполнении музыкантов известной кавер-группы.

Зажигательные песни и потрясающие панорамы ночного Петербурга в обрамлении ярких огней иллюминации не дадут вам скучать, а главной изюминкой этой ночи могут стать раскрывающиеся на ваших глазах пролеты красивейших в мире мостов над акваторией Невы.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 300 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Ночной круиз-концерт (вс-чт) Сенатская пристань

Что вы увидите

  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • 6 разводных мостов
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Смольный собор

Что Вас ожидает:

  • Ночная прогулка 👣 на комфортабельном двухпалубном теплоходе,
  • Вы увидите: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, 6 разводных мостов, Летний сад, Смольный собор,
  • На борту открыт бар 🍹 и выступают музыканты.

Важно знать:

  • Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».
  • В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!
  • В поездку стоит взять с собой теплые вещи, так как на воде ночью даже летом бывает довольно прохладно.
  • Продолжительность программы – 2 часа 40 минут.
Что входит
  • ночная теплоходная прогулка
  • живая музыка
Что не входит
  • услуги гидов
  • личные расходы
Начало
🚩 Английская наб., д. 2, теплоход "Москва"
Место завершения
🏁 Английская наб., д. 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

Спутник П. проводит ещё 6 экскурсий

"Романтичный саксофон" (буд. дни, Аничков)
1 100
2 часа
"Романтичный саксофон" (буд. дни, Аничков)
19 отзывов
"Романтичный саксофон" (вых., Аничков)
1 100
2 часа
"Романтичный саксофон" (вых., Аничков)
8 отзывов
Забытые острова (Дворцовая пристань, выходные)
990
2 часа
Забытые острова (Дворцовая пристань, выходные)
6 отзывов
Забытые острова (Дворцовая пристань, будни)
950
2 часа
Забытые острова (Дворцовая пристань, будни)
6 отзывов
Забытые острова (причал Елагин Остров, будни)
950
2 часа
Забытые острова (причал Елагин Остров, будни)
5 отзывов
Забытые острова (причал Елагин Остров, выходные)
990
2 часа
Забытые острова (причал Елагин Остров, выходные)
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва