Что вы увидите
- Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- 6 разводных мостов
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- Смольный собор
Что Вас ожидает:
- Ночная прогулка 👣 на комфортабельном двухпалубном теплоходе,
- Вы увидите: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, 6 разводных мостов, Летний сад, Смольный собор,
- На борту открыт бар 🍹 и выступают музыканты.
Важно знать:
- Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».
- В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!
- В поездку стоит взять с собой теплые вещи, так как на воде ночью даже летом бывает довольно прохладно.
- Продолжительность программы – 2 часа 40 минут.
Что входит
- ночная теплоходная прогулка
- живая музыка
Что не входит
- услуги гидов
- личные расходы
Начало
🚩 Английская наб., д. 2, теплоход "Москва"
Место завершения
🏁 Английская наб., д. 2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
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