Ночная прогулка 👣 по рекам и каналам Санкт-Петербурга – увлекательное, незабываемое путешествие. Этот город 🏙️ с его старинными набережными и великолепными дворцами по праву называют Северной Венецией. Вы пройдете под многочисленными мостами – это и гигантские металлические с разводными пролетами на реке Неве, и небольшие ажурные над малыми реками и каналами, имеющие каждый свое имя и историю 📖 этой экскурсии 🧭 вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение Петербурга. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.

Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!!

Маршрут: р. Нева – р. Фонтанка – Крюков канал – р. Мойка – Зимняя канавка – р. Нева – причал «Медный Всадник» стоянка 15 минут - р. Нева (разведение мостов) – р. Фонтанка (до Михайловского замка) – р. Мойка. – Исаакиевская пл. (наб. р. Мойки, д. 70, Синий мост)

Внимание! Маршрут может быть сокращён в связи с высоким уровнем воды в каналах!

Отправление: 23:00, Сенатская пл., причал напротив "Медного всадника"

Окончание: 01:45, наб. реки Мойки, дом 70, Исаакиевская пл. (после развода мостов малые суда не допускаются в акваторию Невы).

После окончания экскурсии вы можете перебраться на противоположный берег Невы самостоятельно во время промежуточной сводки мостов.

Временная сводка осуществляется по следующему расписанию:

Дворцовый мост — 2. 50 — 3. 10

Тучков мост — 2. 55 — 3. 35

Благовещенский мост — 2. 45 — 3. 10

В связи с запретом санэпидемстанции ПЛЕДЫ на теплоходах НЕ выдаются. На всех теплоходах есть закрытый отапливаемый салон, где можно укрыться в случае дождя/плохой погоды.

Экскурсия может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет 🎫