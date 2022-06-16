Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы

Ночной мототур

Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Ночной мототур. Мосты и набережные Города на берегах Невы
Мы проедем по набережным и разводным мостам Красавицы-Невы. Полюбуемся видами Града Петра в вечернем убранстве. За время нашего мини-мото-путешествия множество интереснейших локаций и достопримечательностей пронесутся перед вами. Александро-Невская лавра, загадочный Большеохтинский (Императора Петра Великого) мост, нарядный Смольный собор, легендарный крейсер"Аврора", Петропавловская крепость, Зимний дворец, Адмиралтейство, Медный всадник, Исаакиевский собор, Ростральные колонны и многое другое предстанет вашему взору по пути нашего следования. Город будет у ваших ног в прямом и переносном смысле этих слов.
А ещё мы обсудим в каких местах вы хотите пофотографироваться. Мы сделаем для вас незабываемые кадры с интересных ракурсов. На остановках для фотографирования поговорим о Северной столице. Мы поведаем вам интересные факты, которых вы не найдёте в официальных источниках.
Также мы сможем по вашему желанию насладиться незабываемым действом разведения мостов в центре Северной Венеции, увидев 8 из них до их разведения.
Итак! В потоке ветра навстречу новым ощущениям!

18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мото-прогулка
  • Фотографии на ваши устройства
  • Дополнительная экипировка (куртка, штаны, перчатки)
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Александра Невского, у входа ТЦ «Москва»
Завершение: Площадь Александра Невского, вход в ТЦ «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • После бронирования
  • Обязательно свяжитесь с нами
  • Чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🏍На мотоцикле👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров⚙️Необычные🌇Вечерние🌃Ночные☃️Зимние☀️Летние🏡Выездные🧘На выходные👨‍👩‍👧‍👦Семейные📸ФотопрогулкиЦарское село🗽Достопримечательности🌉Развод мостовДля жителей ПетербургаДень ВМФПушкин и ПавловскНабережнаяМосты

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Джаз над ночной Невой под разводными мостами
2.5 часа
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Вайт-Шип
4.2
186 отзывов
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
С наступлением темноты город на Неве становится ещё более романтичным
Завтра
18 июня
20 июня
21 июня
от 1 200 за 1 человека
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
1 час
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Наталья
5
52 отзыва
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Завтра
18 июня
19 июня
20 июня
4 550 за 1 человека
Петропавловская крепость - сердце старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Леонид
5
2 отзыва
Петропавловская крепость - сердце старого города
История города началась в мае 1703 года с возникновения на берегах Невы крепости, названной в честь святого Петра
19 июня
20 июня
22 июня
28 июня
от 3 000 за 1 человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
2 часа 45 минут
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.3
701 отзыв
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города. Астра
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
от 1 800 за 1 человека
Прогулка на катере на развод мостов
1.5 часа
Мини-группа
Афина
4.3
51 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и проплыть по ночной Неве в мини-группе
20 июня
23 июня
27 июня
30 июня
1 450 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ЛенбаТур
4.8
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по ночному городу на микроавтобусе с гидом
Поездка по ночному Петербургу. Индивидуальный формат, небольшая группа, полное транспортное сопровождение от вокзала
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
7 400 за 1-7 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
1.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
Афина
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
20 июня
27 июня
29 июня
30 июня
17 000 за 1-11 чел.
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
2.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Афина
4.8
4 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Проплыть по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Сегодня
Завтра
22 июня
23 июня
1 500 за 1 человека
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
6 часов
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
Роза
4.1
32 отзыва
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Завтра
18 июня
19 июня
20 июня
1 690 за 1 человека
Музыкальный круиз по Парадной Неве
2 часа
🎶 Музыкальные теплоходы
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.4
275 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве
Круиз вдоль Адмиралтейской набережной по Парадной Неве. Вы увидите основные классические достопримечательности на
Завтра
18 июня
19 июня
20 июня
от 1 200 за 1 человека
Разводные мосты глазами петербуржца
2 часа
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Кирилл
5
127 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
25 июня
27 июня
28 июня
29 июня
10 400 за 1-4 чел.
Разводные мосты Петербурга - вид с крыши
1 час
🚶 Пешая
Групповая
Данил
4.3
25 отзывов
Разводные мосты Петербурга - вид с крыши
Понаблюдать с высоты за самым романтичным событием ночного города
Сегодня
Завтра
18 июня
19 июня
14001 260 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ