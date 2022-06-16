18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00

Мы проедем по набережным и разводным мостам Красавицы-Невы. Полюбуемся видами Града Петра в вечернем убранстве. За время нашего мини-мото-путешествия множество интереснейших локаций и достопримечательностей пронесутся перед вами. Александро-Невская лавра, загадочный Большеохтинский (Императора Петра Великого) мост, нарядный Смольный собор, легендарный крейсер"Аврора", Петропавловская крепость, Зимний дворец, Адмиралтейство, Медный всадник, Исаакиевский собор, Ростральные колонны и многое другое предстанет вашему взору по пути нашего следования. Город будет у ваших ног в прямом и переносном смысле этих слов.

А ещё мы обсудим в каких местах вы хотите пофотографироваться. Мы сделаем для вас незабываемые кадры с интересных ракурсов. На остановках для фотографирования поговорим о Северной столице. Мы поведаем вам интересные факты, которых вы не найдёте в официальных источниках.

Также мы сможем по вашему желанию насладиться незабываемым действом разведения мостов в центре Северной Венеции, увидев 8 из них до их разведения.

Итак! В потоке ветра навстречу новым ощущениям!