18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00

Мы проедем по набережным и разводным мостам Красавицы-Невы. Полюбуемся видами Града Петра в вечернем убранстве. За время нашего мини-мото-путешествия множество интереснейших локаций и достопримечательностей пронесутся перед вами. Александро-Невская лавра, загадочный Большеохтинский (Императора Петра Великого) мост, нарядный Смольный собор, легендарный крейсер"Аврора", Петропавловская крепость, Зимний дворец, Адмиралтейство, Медный всадник, Исаакиевский собор, Ростральные колонны и многое другое предстанет вашему взору по пути нашего следования. Город будет у ваших ног в прямом и переносном смысле этих слов.
А ещё мы обсудим в каких местах вы хотите пофотографироваться. Мы сделаем для вас незабываемые кадры с интересных ракурсов. На остановках для фотографирования поговорим о Северной столице. Мы поведаем вам интересные факты, которых вы не найдёте в официальных источниках.
Также мы сможем по вашему желанию насладиться незабываемым действом разведения мостов в центре Северной Венеции, увидев 8 из них до их разведения.
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста
После бронирования
Обязательно свяжитесь с нами
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Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юстас — ваш гид в Санкт-Петербурге
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