Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе

Ночной Петербург особенно прекрасен, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии

4.5
24 отзыва
Ночной Петербург особенно прекрасен, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.

Во время прогулки по городу мы с вами осмотрим самые знаменитые архитектурные ансамбли, а также побываем на территории Петропавловской крепости.

Завершающим аккордом станет катание на теплоходе под разведенными мостами.
Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе
Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе
Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе
Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе
Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе
Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе
Ночной Петербург + Ночная Петропавловская крепость (вход на территорию) + теплоход (Разводные мосты)

Что вас ждёт:

  • Автобусная экскурсия по ночному Петербургу с заходом на территорию Петропавловской крепости. Теплоходная прогулка по Неве с разводными мостами;
  • знакомство с историческим центром Петербурга;
знаменитые площади города: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая,
Невский и другие центральные улицы и проспекты.
Уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови,
красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Кунсткамера, Смольный собор.

Истории о Северной столице:

  • Гид расскажет множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев — представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи. Также вы сможете сделать фотографии во время остановок у Михайловского замка или у Ростральных колонн.
  • После Вам предстоит теплоходная экскурсия по Неве. Вы осмотрите с воды великолепные ансамбли набережных и Стрелки Васильевского острова, увидите, как в воде отражаются огни фонарей и декоративной подсветки. Кульминацией экскурсии станет главное петербургское чудо — разводка мостов. Вы пройдете прямо под взметнувшимися к небу пролетами.
  • Экскурсия «Ночной Санкт-Петербург» показывает красоту города на Неве в новом облике. В сумраке Северная столица преображается: зажигаются огни набережных, появляется красочная подсветка зданий и достопримечательностей, и небо становится идеальной декорацией для видов города, которые предстанут перед вами. В первой половине лета сюда приходят легендарные белые ночи, а развод мостов, который по праву считается визитной карточкой Петербурга, происходит в течение всего сезона навигации (с апреля до октября).
🚩 Начало и место завершения: Невский проспект, 85
 Что входит
  • Автобус туристического класса
  • услуги экскурсовода
  • теплоходная прогулка
Важная информация
  • Сбор группы за 15 минут до отправления по адресу Невский пр 85. Центральный вход в Московский вокзал, первая дверь направо (до рамок досмотра) - офис "Визит СПб"
  • Отправление автобуса по адресу Лиговский пр-т. 30.
  • Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
Выберите дату начала действия билетов
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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