Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Ночной Петербург + Ночная Петропавловская крепость (вход на территорию) + теплоход (Разводные мосты)
Что вас ждёт:
- Автобусная экскурсия по ночному Петербургу с заходом на территорию Петропавловской крепости. Теплоходная прогулка по Неве с разводными мостами;
- знакомство с историческим центром Петербурга;
знаменитые площади города: Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая,
Невский и другие центральные улицы и проспекты.
Уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови,
красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Кунсткамера, Смольный собор.
Истории о Северной столице:
- Гид расскажет множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев — представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи. Также вы сможете сделать фотографии во время остановок у Михайловского замка или у Ростральных колонн.
- После Вам предстоит теплоходная экскурсия по Неве. Вы осмотрите с воды великолепные ансамбли набережных и Стрелки Васильевского острова, увидите, как в воде отражаются огни фонарей и декоративной подсветки. Кульминацией экскурсии станет главное петербургское чудо — разводка мостов. Вы пройдете прямо под взметнувшимися к небу пролетами.
- Экскурсия «Ночной Санкт-Петербург» показывает красоту города на Неве в новом облике. В сумраке Северная столица преображается: зажигаются огни набережных, появляется красочная подсветка зданий и достопримечательностей, и небо становится идеальной декорацией для видов города, которые предстанут перед вами. В первой половине лета сюда приходят легендарные белые ночи, а развод мостов, который по праву считается визитной карточкой Петербурга, происходит в течение всего сезона навигации (с апреля до октября).