Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Ночной Петербург особенно прекрасен, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.



Во время прогулки по городу мы с вами осмотрим самые знаменитые архитектурные ансамбли, а также побываем на территории Петропавловской крепости.



Завершающим аккордом станет катание на теплоходе под разведенными мостами.