Когда утихают привычные звуки большого города, воспетый великими романтиками Петербург приобретает иное звучание. Словно поддавшись ночной неге, величественный и царственный он отдается умиротворению и легкой сентиментальности. Приглашаем вас на самую романтичную экскурсию, где нет трагических историй и интриг, лишь красочное повествование гида и упоительная живая музыка, удивительной мелодией окутывающая памятники Петербурга. Эффектным финальным аккордом нашего путешествия станут разведенные мосты.
Подарите себе прекрасный вечер, наполненный красотой и гармонией.