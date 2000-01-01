Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов

Хотели бы вы послушать, как звучит Петербург

4.7
3 отзыва
Хотели бы вы послушать, как звучит Петербург? Приглашаем вас на вечернюю экскурсию по городу, в котором стихла будничная суета и на ее место пришла музыка.

Романтика белых ночей и упоительное звучание живой музыки подарит вам незабываемые впечатления, а финальным аккордом этого гармоничного вечера станет прогулка на теплоходе под разведенными мостами.
Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов
Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов
Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов
Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов
Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов
Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов
Ночной Петербург под музыку города с выступлением музыкантов

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Искусств
  • Чижик-пыжик
  • Памятник фонарщику
  • Памятник дворнику
  • Площадь Островского
  • Инструментальное выступление. Живые звуки трубы или саксофона, а может скрипки или аккордеона
  • Конногвардейский бульвар
  • Дегустация сладостей
  • Прогулка на теплоходе под разводными мостами
Когда утихают привычные звуки большого города, воспетый великими романтиками Петербург приобретает иное звучание. Словно поддавшись ночной неге, величественный и царственный он отдается умиротворению и легкой сентиментальности. Приглашаем вас на самую романтичную экскурсию, где нет трагических историй и интриг, лишь красочное повествование гида и упоительная живая музыка, удивительной мелодией окутывающая памятники Петербурга. Эффектным финальным аккордом нашего путешествия станут разведенные мосты.
Подарите себе прекрасный вечер, наполненный красотой и гармонией.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый
2 000 ₽
Студент / пенсионер
1 800 ₽
Школьник
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Выступление музыкантов
  • Прогулка на теплоходе под разводными мостами
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Инженерная улица, д. 2-4
Когда и сколько длится?
Когда: ПТ,СБ 22:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ПТ,СБ 22:00

NorthernEmpire
NorthernEmpire
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