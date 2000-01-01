Хотели бы вы послушать, как звучит Петербург? Приглашаем вас на вечернюю экскурсию по городу, в котором стихла будничная суета и на ее место пришла музыка.



Романтика белых ночей и упоительное звучание живой музыки подарит вам незабываемые впечатления, а финальным аккордом этого гармоничного вечера станет прогулка на теплоходе под разведенными мостами.