Автобусная экскурсия ⛳ из Санкт-Петербурга в д. Лякова на празднование древнего народного праздника прощания с летом и встречи осени - Осенины. Вас ждет веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.

Программа экскурсии 🧭 в Новгородскую область, деревня Лякова

08:00 – отправление автобуса из СПб в Крестцы Новгородской области (266 км). На трассе Вас ждет увлекательный экскурс в историю 📖 Новгородской земли. По дороге увидим Троицкую церковь ⛪ 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом – «крестецкой строчкой» - особым способом вышивки.

13:00 – прибытие в Крестцы на Фабрику стеклянных игрушек. Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка к Новому году, сами распишут настоящий стеклянный шар и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!

14:30 – прибытие в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждет веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.

17:00 – отправление из Лякова в Санкт-Петербург.

22:00 – прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления.

Интерактивная экскурсия, мастер-класс, обед и игры на экскурсии в Лякова: