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Новгородские выходные с обедом из русской печи

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Новгородские выходные с обедом из русской печи
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Новгородские выходные с обедом из русской печи
Новгородские выходные с обедом из русской печи

Что вы увидите

  • Троицкая церковь
  • Путевой дворец императрицы Екатерины Великой
  • Село Крестцы
  • Староверческая Усадьба в деревне Лякова
Автобусная экскурсия ⛳ из Санкт-Петербурга в д. Лякова на празднование древнего народного праздника прощания с летом и встречи осени - Осенины. Вас ждет веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.
Программа экскурсии 🧭 в Новгородскую область, деревня Лякова
08:00 – отправление автобуса из СПб в Крестцы Новгородской области (266 км). На трассе Вас ждет увлекательный экскурс в историю 📖 Новгородской земли. По дороге увидим Троицкую церковь ⛪ 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом – «крестецкой строчкой» - особым способом вышивки.
13:00 – прибытие в Крестцы на Фабрику стеклянных игрушек. Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Вы увидите, как из стеклянной трубочки получается красивая, необычной формы игрушка. У вас будет уникальная возможность стать непосредственным участником производства. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка к Новому году, сами распишут настоящий стеклянный шар и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики!
14:30 – прибытие в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждет веселая театрализованная программа с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома.
17:00 – отправление из Лякова в Санкт-Петербург.
22:00 – прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления.

Интерактивная экскурсия, мастер-класс, обед и игры на экскурсии в Лякова:

  • интерактивная экскурсия в клубе-музее "Староверческое подворье",
  • обед из блюд староверческой кухни: щи крошевные со сметаной и хреном, травяной чай с пирогами,
  • мастер-класс по изготовлению оберега для новых урожаев, мастер-класс по рубке капусты для квашения (осенью),
  • игры и народные забавы, участие в обряде проводов надоедливых летних обитателей.
  • В ходе экскурсии у Вас будет возможность в староверческой усадьбе купить натуральные фермерские продукты.
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Мастер-класс по росписи новогодней игрушки (игрушку заберете с собой)
  • Обед из русской печи
  • Мастер-класс по изготовлению оберега
  • Развлекательная программа в усадьбе.
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, сувениры и проч. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2, киоск "Турсервис"
Новгородские выходные с обедом из русской печи
Новгородские выходные с обедом из русской печи
Новгородские выходные с обедом из русской печи
Новгородские выходные с обедом из русской печи
Новгородские выходные с обедом из русской печи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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