Новый Год по-новгородски
Встреча Нового Года в роскошном новгородском отеле “Амакс” – в нарядном банкетном зале с панорамными окнами и видом на Волхов и Кремль, с вкуснейшим меню, с зажигательной шоу-программой от лучших в городе артистов.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый - проживание стандарт
|16 950 ₽
|Школьный, пенсионный, студенческий - проживание стандарт
|16 450 ₽
|Взрослый - проживание стандарт с банком
|26 950 ₽
|Дети от 5 до 14 с банкетом
|24 950 ₽
Что вас ожидает:
- Великий Новгород
- Детинец - Новгородский Кремль
- Ярославово Дворище
- Памятник "Тысячелетие России"
- Софийский собор
- Варлаамо-Хутынский монастырь
- Перынский скит
- Юрьев монастырь
- Музей деревянного зодчества "Витославлицы"
- Крестцы
- Фабрика новогодних игрушек
- Крестецкий краеведческий музей
- Валдай
- Ротонда (церковь Святой Екатерины)
- Валдайский музей колоколов
- Иверский монастырь
Описание
Встреча Нового Года в роскошном новгородском отеле “Амакс” – в нарядном банкетном зале с панорамными окнами и видом на Волхов и Кремль, с вкуснейшим меню, с зажигательной шоу-программой от лучших в городе артистов. Все достопримечательности Великого Новгорода: вы совершите увлекательную прогулку по древнейшему Новгородскому Кремлю-Детинцу, увидите Ярославово Дворище и Витославлицы, сможете самостоятельно и не спеша познакомиться с городскими красотами. Интерактивы, гуляния и мастер-классы на любой вкус: в праздничной программе – колоритная театрализованная экскурсия по Детинцу с посадником Сбыславом, уникальная фабрика елочных игрушек и мастер-класс по созданию новогоднего украшения. Скучать некогда! Знакомство с жемчужинами Новгородской области: вас ждет Валдай со знаменитым Музеем колоколов, а также Крестцы – интереснейший туристический центр, известный уникальной фабрикой елочных игрушек и старинными промыслами.
31 декабря 2021
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Подготовленная программа тура
- Организация тура по таймингу
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Проживание в гостинице “Амакс Отель” в Великом Новгороде - в историческом центре, с прекрасным видом на р. Волхов,в шаговой доступности от городских достопримечательностей
- Завтраки в формате “шведский стол”
- Трассовая экскурсия по Великому Новгороду
- Интерактивная театрализованная экскурсия по Кремлю-Детинцу со средневековым героем - посадником Сбыславом
- Экскурсия в Ярославовом дворище
- Прогулка по территории Варлаамо-Хутынского монастыря
- Возможность встретить Новый Год 2022 в роскошном ресторане отеля “Амакс” с банкетом и феерической шоу-программой
- Свободное время для самостоятельной прогулки и фотографирования
- Посещение живописных мест на берегу реки Волхов и озера Ильмень
- Посещение места, где стояло самое крупное языческое капище Новгородской земли
- Экскурсия к одной из древнейших обителей России — Юрьеву монастырю
- Посещение музея Витославлицы
- Посещение новогодней ярмарки в Кремлевском парке
- Посещение фабрики новогодних игрушек в Крестцах
- Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
- Обзорная экскурсия по Крестцам
- Экскурсия в краеведческом музее города Крестцы
- Мастер-класс по крестецкой строчке в краеведческом музее
- Обзорная экскурсия по Валдаю
- Посещение церкви Святой Екатерины
- Экскурсия в Валдайском музее колоколов
- Осмотр Иверского монастыря
- Возможность сделать сотни великолепных фото и видео в самых красивых уголках Великого Новгорода и Новгородской области
- Что не входит
- Новогодний пакет "Шоу-программа + банкет":
- Взрослые 4800 руб. (включая барную карту на 500 руб.)
- Дети от 13 лет 4300 руб.
- Дети 3-12 лет 2500 руб.
- Питание: обед 400 руб. на человека, ужин 400 руб. на человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казанская площадь / м. МосковскаяЗавершение: м. Московская / Казанская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря 2021Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
- При заказе тура на Новый Год Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки до 10 декабря. Оплата производится Организатору (Туроператору) одним из трех удобных для Вас способов. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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