Встреча Нового Года в роскошном новгородском отеле “Амакс” – в нарядном банкетном зале с панорамными окнами и видом на Волхов и Кремль, с вкуснейшим меню, с зажигательной шоу-программой от лучших в городе артистов.

Описание

Встреча Нового Года в роскошном новгородском отеле “Амакс” – в нарядном банкетном зале с панорамными окнами и видом на Волхов и Кремль, с вкуснейшим меню, с зажигательной шоу-программой от лучших в городе артистов. Все достопримечательности Великого Новгорода: вы совершите увлекательную прогулку по древнейшему Новгородскому Кремлю-Детинцу, увидите Ярославово Дворище и Витославлицы, сможете самостоятельно и не спеша познакомиться с городскими красотами. Интерактивы, гуляния и мастер-классы на любой вкус: в праздничной программе – колоритная театрализованная экскурсия по Детинцу с посадником Сбыславом, уникальная фабрика елочных игрушек и мастер-класс по созданию новогоднего украшения. Скучать некогда! Знакомство с жемчужинами Новгородской области: вас ждет Валдай со знаменитым Музеем колоколов, а также Крестцы – интереснейший туристический центр, известный уникальной фабрикой елочных игрушек и старинными промыслами.