Паритет_Плюс проводит ещё 6 экскурсий

Мы приглашаем Вас на увлекательную Новогоднюю экскурсию ⛳ в питомник ездовых собак Хаски.

На этой удивительно доброй и познавательной экскурсии 🧭 вы узнаете много нового о самой древней и необычной породе собак - Хаски. Вы сможете погладить их и поиграть с этими пушистыми, голубоглазыми созданиями, и попробуете свои силы в качестве каюра.

Экскурсию ведет Савенко Светлана. Именно она была кинологом экспедиции Конюхова Ф. Ф и Симонова В. А. «Северный полюс-Гренландия». Мы узнаем много интересного.

Программа включает в себя: