Паритет_Плюс проводит ещё 6 экскурсий

Мы приглашаем Вас на увлекательную Новогоднюю экскурсию ⛳ в питомник ездовых собак Хаски.
На этой удивительно доброй и познавательной экскурсии 🧭 вы узнаете много нового о самой древней и необычной породе собак - Хаски. Вы сможете погладить их и поиграть с этими пушистыми, голубоглазыми созданиями, и попробуете свои силы в качестве каюра.
Экскурсию ведет Савенко Светлана. Именно она была кинологом экспедиции Конюхова Ф. Ф и Симонова В. А. «Северный полюс-Гренландия». Мы узнаем много интересного.
Программа включает в себя:
Экскурсия по контактному питомнику северных ездовых собак,
Попробуем свои силы в качестве каюра. ( на собачьих упряжках проедим по захватывающей лесной трассе)
Фотосессия с собаками хаски. (на ваши телефоны)
Горячий чай с пирожком у костра в чуме.
Поздравление Деда Мороза у лесной Новогодней елки
Конкурс « Выбираем Снегурочку»,
Подвижные игры у елки.
Что входит
работа теплого комфортабельного автобуса
работа аккредитованного экскурсовода
экскурсия от кинолога Савенко Светланы
экскурсия по контактному питомнику северных ездовых собак, попробуем свои силы в качестве каюра. ( на собачьих упряжках проедим по захватывающей лесной трассе)
Горячий чай с пирожком у костра в чуме
Поздравление от Деда Мороза
конкурс « Выбираем Снегурочку», подвижные игры у елки
Что не входит
Начало
🚩 Станция метро "Московская", за памятником Ленина
Место завершения
🏁 Станция метро "Московская"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.