Паритет_Плюс проводит ещё 6 экскурсий

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Новогоднее путешествие «Мир хаски из сказки»

Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Новогоднее путешествие «Мир хаски из сказки»
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 450 ₽ за человека

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Новогоднее путешествие «Мир хаски из сказки»
Новогоднее путешествие «Мир хаски из сказки»
Мы приглашаем Вас на увлекательную Новогоднюю экскурсию ⛳ в питомник ездовых собак Хаски.
На этой удивительно доброй и познавательной экскурсии 🧭 вы узнаете много нового о самой древней и необычной породе собак - Хаски. Вы сможете погладить их и поиграть с этими пушистыми, голубоглазыми созданиями, и попробуете свои силы в качестве каюра.
Экскурсию ведет Савенко Светлана. Именно она была кинологом экспедиции Конюхова Ф. Ф и Симонова В. А. «Северный полюс-Гренландия». Мы узнаем много интересного.

Программа включает в себя:

  • Экскурсия по контактному питомнику северных ездовых собак,
  • Попробуем свои силы в качестве каюра. ( на собачьих упряжках проедим по захватывающей лесной трассе)
  • Фотосессия с собаками хаски. (на ваши телефоны)
  • Горячий чай с пирожком у костра в чуме.
  • Поздравление Деда Мороза у лесной Новогодней елки
  • Конкурс « Выбираем Снегурочку»,
  • Подвижные игры у елки.
Что входит
  • работа теплого комфортабельного автобуса
  • работа аккредитованного экскурсовода
  • экскурсия от кинолога Савенко Светланы
  • экскурсия по контактному питомнику северных ездовых собак, попробуем свои силы в качестве каюра. ( на собачьих упряжках проедим по захватывающей лесной трассе)
  • Горячий чай с пирожком у костра в чуме
  • Поздравление от Деда Мороза
  • конкурс « Выбираем Снегурочку», подвижные игры у елки
Что не входит
    Начало
    🚩 Станция метро "Московская", за памятником Ленина
    Место завершения
    🏁 Станция метро "Московская"
    Новогоднее путешествие «Мир хаски из сказки»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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