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Новогодние хиты Карелии

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Новогодние хиты Карелии
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚘Услуги трансфера
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 26 400 ₽ за человека

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Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии

Что вы увидите

  • Александро-Свирский монастырь
  • Петрозаводск
  • заповедник Кивач
  • вотчина карельского Деда Мороза
  • национальный парк “Ладожские Шхеры”
  • Сортавала
  • водопады Ахвенкоски
  • горный парк “Рускеала”
Отправляемся в пятидневное новогоднее путешествие по самым завораживающим местам зимней Карелии без спешки и суеты!
За пять дней вы побываете на “Некремлевской Елке” в компании настоящих карел, познакомитесь с хаски и северными оленями, сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках, узнаете о герое карельских сказок – Паккайне, послушаете авторские экскурсии 🧭, прочувствуйте волшебство Мраморного каньона и водопада Кивач, и, конечно, отпразднуете Новый год в приятной компании!
Что входит
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • ⬤ Увлекательные трассовые экскурсии
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории в г. Петрозаводск (3 ночи)
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Входные билеты в парк "Рускеала"
  • ⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парка
  • ⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • ⬤ Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • ⬤ Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья
  • ⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
  • ⬤ Осмотр крепости Корела
  • ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • ⬤ Посещение парка Ваккосалми и подъем на гору Кухавуори
  • ⬤ Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • ⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
  • ⬤ Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль
  • ⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
  • ⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
  • ⬤ Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
  • ⬤ Интерактивная программа в городе Олонец
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Мансарда”. Cтоимость на 1 взрослого составит 3 500 р. (алкоголь приобретается отдельно по барной карте), на ребенка от 5 до 14 лет (включительно) от 2 350 р. Дети до 5 лет участвуют бесплатно.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Комплексные обеды: от 350 руб. /чел.
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
  • ⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Место завершения
🏁 СПб, м. Площадь Восстания
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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