Отправляемся в пятидневное новогоднее путешествие по самым завораживающим местам зимней Карелии без спешки и суеты!

За пять дней вы побываете на “Некремлевской Елке” в компании настоящих карел, познакомитесь с хаски и северными оленями, сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках, узнаете о герое карельских сказок – Паккайне, послушаете авторские экскурсии 🧭, прочувствуйте волшебство Мраморного каньона и водопада Кивач, и, конечно, отпразднуете Новый год в приятной компании!