Отправляемся в пятидневное новогоднее путешествие по самым завораживающим местам зимней Карелии без спешки и суеты!
За пять дней вы побываете на “Некремлевской Елке” в компании настоящих карел, познакомитесь с хаски и северными оленями, сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках, узнаете о герое карельских сказок – Паккайне, послушаете авторские экскурсии 🧭, прочувствуйте волшебство Мраморного каньона и водопада Кивач, и, конечно, отпразднуете Новый год в приятной компании!
Что входит
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии
⬤ Проживание в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)
⬤ Проживание в отеле выбранной категории в г. Петрозаводск (3 ночи)
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Входные билеты в парк "Рускеала"
⬤ Обзорная экскурсия в "Рускеала" с лицензированным гидом парка
⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски
⬤ Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»
⬤ Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья
⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
⬤ Осмотр крепости Корела
⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
⬤ Посещение парка Ваккосалми и подъем на гору Кухавуори
⬤ Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
⬤ Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
⬤ Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль
⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
⬤ Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
⬤ Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
⬤ Интерактивная программа в городе Олонец
Что не входит
Оплачивается по желанию при заказе тура:
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Мансарда”. Cтоимость на 1 взрослого составит 3 500 р. (алкоголь приобретается отдельно по барной карте), на ребенка от 5 до 14 лет (включительно) от 2 350 р. Дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Оплачивается по желанию на месте:
⬤ Комплексные обеды: от 350 руб. /чел.
⬤ Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Место завершения
🏁 СПб, м. Площадь Восстания
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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