Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️, поучаствуйте в интерактивах, побываете на приеме у настоящих Карелов и получите заряд положительных эмоций на весь год! И все это - на автобусах повышенного комфорта от Ecolines.

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