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Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 14 550 ₽ за человека

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Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines

Что вы увидите

  • Александро-Свирский монастырь
  • деревня Киндасово
  • заповедник Кивач
  • Вотчина карельского Деда Мороза
  • деревня Кинерма
  • залив Кирьявалахти
  • водопады Ахвенкоски
  • горный парк "Рускеала".
Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️, поучаствуйте в интерактивах, побываете на приеме у настоящих Карелов и получите заряд положительных эмоций на весь год! И все это - на автобусах повышенного комфорта от Ecolines.
При покупке этого тура по карте «МИР» Вам будет возвращена часть стоимости тура.
Что входит
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ Трансфер на комфортабельных автобусах класса «Люкс» от Ecolines
  • ⬤ Увлекательные трассовые экскурсии
  • ⬤ Проживание в выбранной категории отеля в г. Петрозаводск (2 ночи)
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Входные билеты в парк «Рускеала»
  • ⬤ Обзорная экскурсия в «Рускеала» с лицензированным гидом парка
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • ⬤ Посещение оленьей фермы и подворья домашних животных
  • ⬤ Экскурсия по саамской деревне
  • ⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
  • ⬤ Посещение магазина форелевого хозяйства.
  • ⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря (самостоятельная прогулка) ⬤ Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • ⬤ Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»
  • ⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
  • ⬤ Чаепитие «по-карельски» в деревне Киндасово
  • ⬤ Экскурсия по деревне Кинерма с местным жителем
  • ⬤ Посещение комплекса с фермерскими продуктами
  • ⬤ Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане «Paulaner». Cтоимость на 1 взрослого составит 6 900 р, на ребенка от 3-х до 12 лет стоимость 3 900 р. Для детей до 2-х лет участие бесплатное.
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане «Karelia» на территории одноименного спа-отеля. Банкет для 1 взрослого - 6 000 р., для ребенка до 13 лет 2 500 р.
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане «Белый Кролик» (для размещенных в отелях: «Руна», «Ладоги» и «Саквояж»). Банкет для 1 взрослого обойдется в 3 500 р. (алкоголь оплачивается отдельно по барной карте), для детей от 5 до 14 лет 2 350 р., а для ребенка до 5 лет участие бесплатно.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Обеды в туре (по желанию): от 350 р. /чел. в день
  • ⬤ Развлечения в горном парке «Рускеала» (по желанию) - в соответствии с прайсом парка
  • ⬤ Интерактивные развлечения в вотчине Деда Мороза (по желанию): от 300 р. /чел.
  • ⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп. ; 10, м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Озерки; м. Площадь Восстания
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
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