Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️, поучаствуйте в интерактивах, побываете на приеме у настоящих Карелов и получите заряд положительных эмоций на весь год! И все это - на автобусах повышенного комфорта от Ecolines.
При покупке этого тура по карте «МИР» Вам будет возвращена часть стоимости тура.
Что входит
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ Трансфер на комфортабельных автобусах класса «Люкс» от Ecolines
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии
⬤ Проживание в выбранной категории отеля в г. Петрозаводск (2 ночи)
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Входные билеты в парк «Рускеала»
⬤ Обзорная экскурсия в «Рускеала» с лицензированным гидом парка
⬤ Обзорная экскурсия по Петрозаводску
⬤ Посещение оленьей фермы и подворья домашних животных
⬤ Экскурсия по саамской деревне
⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
⬤ Посещение магазина форелевого хозяйства.
⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря (самостоятельная прогулка) ⬤ Входные билеты в заповедник «Кивач»
⬤ Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»
⬤ Интерактивная программа в деревне Киндасово
⬤ Чаепитие «по-карельски» в деревне Киндасово
⬤ Экскурсия по деревне Кинерма с местным жителем
⬤ Посещение комплекса с фермерскими продуктами
⬤ Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
Что не входит
Оплачивается по желанию при заказе тура:
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане «Paulaner». Cтоимость на 1 взрослого составит 6 900 р, на ребенка от 3-х до 12 лет стоимость 3 900 р. Для детей до 2-х лет участие бесплатное.
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане «Karelia» на территории одноименного спа-отеля. Банкет для 1 взрослого - 6 000 р., для ребенка до 13 лет 2 500 р.
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане «Белый Кролик» (для размещенных в отелях: «Руна», «Ладоги» и «Саквояж»). Банкет для 1 взрослого обойдется в 3 500 р. (алкоголь оплачивается отдельно по барной карте), для детей от 5 до 14 лет 2 350 р., а для ребенка до 5 лет участие бесплатно.
Оплачивается по желанию на месте:
⬤ Обеды в туре (по желанию): от 350 р. /чел. в день
⬤ Развлечения в горном парке «Рускеала» (по желанию) - в соответствии с прайсом парка
⬤ Интерактивные развлечения в вотчине Деда Мороза (по желанию): от 300 р. /чел.
⬤ Посещение интерактивной площадки и экологической тропы у водопадов Ахвенкоски: согласно прайсу объекта
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп. ; 10, м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Озерки; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.