“В Вологде-где-где-где,

В Вологде где,

В доме, где резной палисад”

Как только речь заходит о Вологде, в голове лейтмотивом проигрывается знаменитая песня. И не зря. Вологда - старинная русская земля, этот город 🏙️ неимоверно богат историко-архитектурными объектами и в частности знаменитым деревянным зодчеством. Вологодчина пропитана наследием, она взывает к истоку корней, а что может быть интересней, чем человеку из века технологий, встретить Новый Год в месте, которое так тесно связано и чтит древнерусские традиции, обычаи и уклад, и погрузиться в мир прошлого нашего народа.