Тихвинский монастырь – Устюжна – Череповец – музей металлургической промышленности – русское село Сизьма – Вологда – Новогодний ужин
Вологда: обзорная экскурсия – Спасо-Прилуцкий монастырь – Кирилло-Белозерский монастырь – Ферапонтов монастырь – Вологда – Вологодский кремль – Музей кружева
“В Вологде-где-где-где,
В Вологде где,
В доме, где резной палисад”
Как только речь заходит о Вологде, в голове лейтмотивом проигрывается знаменитая песня. И не зря. Вологда - старинная русская земля, этот город 🏙️ неимоверно богат историко-архитектурными объектами и в частности знаменитым деревянным зодчеством. Вологодчина пропитана наследием, она взывает к истоку корней, а что может быть интересней, чем человеку из века технологий, встретить Новый Год в месте, которое так тесно связано и чтит древнерусские традиции, обычаи и уклад, и погрузиться в мир прошлого нашего народа.
Что входит
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ Экскурсия в Тихвинском монастыре с местным представителем
⬤ Проезд на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
⬤ Обзорная экскурсия по Устюжне
⬤ Посещение краеведческого музея г. Устюжны
⬤ Обзорная экскурсия по г. Череповец
⬤ Обзорная экскурсия по Вологде
⬤ 2 ночи в комфортабельном отеле в центре Вологды и 1 ночь в Череповце
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Экскурсия в Музей металлургической промышленности
⬤ Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь с местным представителем
Что не входит
Оплачивается по желанию при заказе тура:
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Спасский”. Cтоимость на 1 взрослого составит 3 500 р. (Можно со своим алкоголем). Для детей до 10 лет предусмотрено специальное меню по стоимости 1 750 р.
Оплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексный обед: от 350 р. /чел.
⬤ Входной билет в Спасо-Прилуцкий монастырь
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.