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Новогодние традиции Русского Севера

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Новогодние традиции Русского Севера
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 96 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 17 950 ₽ за человека

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Новогодние традиции Русского Севера
Новогодние традиции Русского Севера

Что вы увидите

  • Тихвинский монастырь – Устюжна – Череповец – музей металлургической промышленности – русское село Сизьма – Вологда – Новогодний ужин
  • Вологда: обзорная экскурсия – Спасо-Прилуцкий монастырь – Кирилло-Белозерский монастырь – Ферапонтов монастырь – Вологда – Вологодский кремль – Музей кружева
“В Вологде-где-где-где,
В Вологде где,
В доме, где резной палисад”
Как только речь заходит о Вологде, в голове лейтмотивом проигрывается знаменитая песня. И не зря. Вологда - старинная русская земля, этот город 🏙️ неимоверно богат историко-архитектурными объектами и в частности знаменитым деревянным зодчеством. Вологодчина пропитана наследием, она взывает к истоку корней, а что может быть интересней, чем человеку из века технологий, встретить Новый Год в месте, которое так тесно связано и чтит древнерусские традиции, обычаи и уклад, и погрузиться в мир прошлого нашего народа.
Что входит
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ Экскурсия в Тихвинском монастыре с местным представителем
  • ⬤ Проезд на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Устюжне
  • ⬤ Посещение краеведческого музея г. Устюжны
  • ⬤ Обзорная экскурсия по г. Череповец
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Вологде
  • ⬤ 2 ночи в комфортабельном отеле в центре Вологды и 1 ночь в Череповце
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Экскурсия в Музей металлургической промышленности
  • ⬤ Экскурсия в Музей кружева
  • ⬤ Экскурсия по храму Святителя Николая Чудотворца
  • ⬤ Интерактивная программа в русском селе Сизьма
  • ⬤Экскурсия в музей льна
  • ⬤Сытный обед “по-русски”
  • ⬤ Увлекательные трассовые экскурсии
  • ⬤ Интерактивная экскурсия «7 чудес Вологодского Кремля»
  • ⬤ Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь с местным представителем
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Спасский”. Cтоимость на 1 взрослого составит 3 500 р. (Можно со своим алкоголем). Для детей до 10 лет предусмотрено специальное меню по стоимости 1 750 р.
  • Оплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексный обед: от 350 р. /чел.
  • ⬤ Входной билет в Спасо-Прилуцкий монастырь
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Новогодние традиции Русского Севера
Новогодние традиции Русского Севера
Новогодние традиции Русского Севера
Новогодние традиции Русского Севера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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