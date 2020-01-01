4.8
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Великолепная, новогодняя атмосфера города на Неве покорит вас миллионами огней иллюминации! Вы попадете в настоящую Новогоднюю сказку и пополните свой фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными фотографиями!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Новогодний Петербург
Новогодний Петербург

Что вы увидите

  • Театральная площадь
  • Никольский собор
  • Смольный собор
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Невский проспект
  • Суворовский проспект
  • многое другое
Провожаем Старый год 2020 и встречаем Новый 2021 год
на экскурсии 🧭 в Петербурге!
Новый год - это волшебное время, когда оживают любимые персонажи из сказок и Дед Мороз исполняет заветные желания. Новогодние афиши в СПб пестрят в это время разными предложениями, но уверяем Вас, что экскурсия ⛳ "Новогодняя сказка" приятно разбавит веселые каникулы в Санкт-Петербурге.
На экскурсии мы поговорим о том, когда впервые была украшена ёлка и в каком дворце, когда появились ёлочные базары, о путанице в календарях, о рецептах салата "Оливье", шампанском Льва Голицына и многом другом. На Театральной площади речь пойдет о Снегурочке - сказочной красавице, исконно русском достоянии, являющей воплощением чистоты, юности и веселья. На Большой Морской вас ждет рассказ о подарках, которые дарили членам императорской семьи на Рождество и Новый год. На набережной поговорим об огнях телевышки Спб и ёлках из Книги рекордов Гиннесса.

Что вы увидите и узнаете на экскурсии:

  • Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места города – Дворцовую и Исаакиевскую площади, Невский и Суворовский проспекты и многое другое.
  • Узнаете историю 📖 празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов.
Вас ждет персональное поздравление с Новым годом!

После экскурсии:

  • В праздничные дни после экскурсий Вы сможете посетить Новогодние и Рождественские ярмарки. Здесь у Вас будет возможность посмотреть развлекательную программу, попробовать сбитень и сфотографироваться с Дедом Морозом. В 2020 году Рождественские ярмарки откроются 19 декабря. Не забывайте, что эти ярмарки стали таким же ярким брендом, как Алые паруса и Белые ночи в Питере. На ярмарках можно увидеть и приобрести оригинальные подарки, предметы интерьера и дизайнерские украшения.
Большой популярностью пользуются сладкие подарки – подарочный шоколад в наборах с видами Санкт-Петербурга. Это хороший вариант, для тех кто ценит формулу «Все включено». Создатели коробочек уже позаботились, чтобы снаружи все было красиво 🤩, а внутри – очень вкусно. Коробочки с шоколадом и конфетами порадуют вас и ваших близких!
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Остановки на маршруте
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Новогодний Петербург
Новогодний Петербург
Новогодний Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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