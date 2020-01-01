Провожаем Старый год 2020 и встречаем Новый 2021 год

на экскурсии 🧭 в Петербурге!

Новый год - это волшебное время, когда оживают любимые персонажи из сказок и Дед Мороз исполняет заветные желания. Новогодние афиши в СПб пестрят в это время разными предложениями, но уверяем Вас, что экскурсия ⛳ "Новогодняя сказка" приятно разбавит веселые каникулы в Санкт-Петербурге.

На экскурсии мы поговорим о том, когда впервые была украшена ёлка и в каком дворце, когда появились ёлочные базары, о путанице в календарях, о рецептах салата "Оливье", шампанском Льва Голицына и многом другом. На Театральной площади речь пойдет о Снегурочке - сказочной красавице, исконно русском достоянии, являющей воплощением чистоты, юности и веселья. На Большой Морской вас ждет рассказ о подарках, которые дарили членам императорской семьи на Рождество и Новый год. На набережной поговорим об огнях телевышки Спб и ёлках из Книги рекордов Гиннесса.

Что вы увидите и узнаете на экскурсии:

Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места города – Дворцовую и Исаакиевскую площади, Невский и Суворовский проспекты и многое другое.

Узнаете историю 📖 празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов.

Вас ждет персональное поздравление с Новым годом!

После экскурсии:

В праздничные дни после экскурсий Вы сможете посетить Новогодние и Рождественские ярмарки. Здесь у Вас будет возможность посмотреть развлекательную программу, попробовать сбитень и сфотографироваться с Дедом Морозом. В 2020 году Рождественские ярмарки откроются 19 декабря. Не забывайте, что эти ярмарки стали таким же ярким брендом, как Алые паруса и Белые ночи в Питере. На ярмарках можно увидеть и приобрести оригинальные подарки, предметы интерьера и дизайнерские украшения.

Большой популярностью пользуются сладкие подарки – подарочный шоколад в наборах с видами Санкт-Петербурга. Это хороший вариант, для тех кто ценит формулу «Все включено». Создатели коробочек уже позаботились, чтобы снаружи все было красиво 🤩, а внутри – очень вкусно. Коробочки с шоколадом и конфетами порадуют вас и ваших близких!