Новогодний Петербург ждет гостей города и его жителей!

Вы знаете, как правильно загадывать новогодние желания? Мы вам расскажем и даже привезем вас к месту, где загаданные желания точно исполнятся. А еще вы узнаете тайные новогодние приметы, например, что будет, если найти пробку от шампанского 1 января под столом!

С нами вас ждет экскурсия ⛳ по самым красивым новогодним местам северной столицы ⭐️. Мы стартуем из центра города с Площади искууств, дальше нас ждут главные елки города, его площади, соборы и, конечно, Невский проспект. А во время путешествия наш гид расскажет сколько лампочек в гирлянде главной новогодней ели, научит готовить оригинальный салат Оливье и познакомит с исконно петербуржскими новогодними традициями. Вместе с нами вы окунетесь в историю 📖 этого праздника и узнаете кто придумал праздновать новый год именно 31 декабря.

Ну и куда же без подарков: в завершении всех будет ждать настоящий новогодний сюрприз - розыгрыш призов!