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Новогодний Петербург c розыгрышем призов

4.6
17 отзывов
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
Празднично украшенный Петербург восхищает не только туристов, но и местных жителей.

Мы откроем вам секрет, как загадывать желания, чтобы они сбывались, объездим все главные елки города и поделимся с вами необычными новогодними традициями.
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 095 ₽ за человека

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Новогодний Петербург c розыгрышем призов
Новогодний Петербург c розыгрышем призов

Что вы увидите

  • Стрелка Васильевского острова
  • Троицкая площадь
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Казанская площадь.
Новогодний Петербург ждет гостей города и его жителей!
Вы знаете, как правильно загадывать новогодние желания? Мы вам расскажем и даже привезем вас к месту, где загаданные желания точно исполнятся. А еще вы узнаете тайные новогодние приметы, например, что будет, если найти пробку от шампанского 1 января под столом!
С нами вас ждет экскурсия ⛳ по самым красивым новогодним местам северной столицы ⭐️. Мы стартуем из центра города с Площади искууств, дальше нас ждут главные елки города, его площади, соборы и, конечно, Невский проспект. А во время путешествия наш гид расскажет сколько лампочек в гирлянде главной новогодней ели, научит готовить оригинальный салат Оливье и познакомит с исконно петербуржскими новогодними традициями. Вместе с нами вы окунетесь в историю 📖 этого праздника и узнаете кто придумал праздновать новый год именно 31 декабря.
Ну и куда же без подарков: в завершении всех будет ждать настоящий новогодний сюрприз - розыгрыш призов!
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • авторская пешеходно-автобусная экскурсия
  • участие в розыгрыше подарков
  • 3-4 фотовыхода у главных новогодних мест Санкт-Петербурга.
Начало и место завершения
🚩 Площадь искусств, 4
Новогодний Петербург c розыгрышем призов
Новогодний Петербург c розыгрышем призов
Новогодний Петербург c розыгрышем призов
Новогодний Петербург c розыгрышем призов
Новогодний Петербург c розыгрышем призов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СПб-Карелия
СПб-Карелия
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17 отзывов оставили туристы

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