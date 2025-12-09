Мои заказы

Новогодний Петербург с дедом Морозом и Снегурочкой

Погрузитесь в атмосферу новогоднего волшебства и узнайте, как встречали праздник на Руси, что изменил Пётр I и какие традиции живут до сих пор.

Вас ждут ярко украшенные улицы, остановки у самых необычных мест Петербурга, увлекательные истории и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Погрузитесь в настроение волшебства!
Описание экскурсии

Окунуться в сказочный мир волшебства Наша экскурсия посвящена традициям празднования Нового Года! Яркая городская подсветка, нарядные ёлки, интересный рассказ нашего экскурсовода и остановки в самых необычных местах города ожидает Вас во время экскурсионной программы. Изюминкой программы станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Как встречали новый год на Руси?
  • Что изменил Петр I в жизненном укладе русского народа?
  • Какие новогодние традиции появлялись и появляются в России?
  • Какой из памятников помогает исполнить самое заветное новогоднее желание?
  • Где живет Дед Мороз в славном городе Петра? Ответы на эти вопросы Вы узнаете, поехав с нами!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смольный собор
  • Музей фонарей
  • Семь мостов
  • Исаакиевская площадь
  • Сфинксы на Университетской набережной
  • Невский проспект
  • Троицкий собор
  • Стрелка Васильевского острова
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Поздравление от деда Мороза и Снегурочки
  • Фотосессия с дедом Морозом и Снегурочкой
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, 10/118
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

