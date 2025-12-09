Погрузитесь в атмосферу новогоднего волшебства и узнайте, как встречали праздник на Руси, что изменил Пётр I и какие традиции живут до сих пор.
Описание экскурсииОкунуться в сказочный мир волшебства Наша экскурсия посвящена традициям празднования Нового Года! Яркая городская подсветка, нарядные ёлки, интересный рассказ нашего экскурсовода и остановки в самых необычных местах города ожидает Вас во время экскурсионной программы. Изюминкой программы станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
- Как встречали новый год на Руси?
- Что изменил Петр I в жизненном укладе русского народа?
- Какие новогодние традиции появлялись и появляются в России?
- Какой из памятников помогает исполнить самое заветное новогоднее желание?
- Где живет Дед Мороз в славном городе Петра? Ответы на эти вопросы Вы узнаете, поехав с нами!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смольный собор
- Музей фонарей
- Семь мостов
- Исаакиевская площадь
- Сфинксы на Университетской набережной
- Невский проспект
- Троицкий собор
- Стрелка Васильевского острова
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Поздравление от деда Мороза и Снегурочки
- Фотосессия с дедом Морозом и Снегурочкой
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, 10/118
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
