Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня

Отправляемся на празднование Нового Года в скандинавском стиле

В группе
до 50 чел.
Отправляемся на празднование Нового Года в скандинавском стиле в дом викингов! Вас ждет настоящий пир с вкуснейшими яствами и напитками, традиционные забавы, танцы под волынку, подарки от викингов, а также огненное шоу и салют!
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня

Что вы увидите 🤩

  • 1 день: Санкт-Петербург – Приозерск - экопарк Долина водопадов – магазин карельских настоек и бальзамов – Сортавала: обзорная экскурсия – авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми” – г. Сортавала: заселение в отель – Новогодний банкет в историческом парке «БастионЪ»
  • 2 день: отель в г. Сортавала – Белая Руна: питомник хаски и экспозиция “Северные Народы” – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – отель в г. Сортавала
  • 3 день: отель в г. Сортавала – “Северная Фиваида” – музей “У мастера” – пешеходная прогулка по Национальному Парк “Ладожские Шхеры” – минеральный центр карельского шунгита –– фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляемся на празднование Нового Года в скандинавском стиле в дом викингов! Вас ждет настоящий пир с вкуснейшими яствами и напитками, традиционные забавы, танцы под волынку, подарки от викингов, а также огненное шоу и салют!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включенные в тур
  • Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Посещение музея Северных Народов
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • Посещение магазина форелевого хозяйства
  • Дегустация карельских настоек и бальзамов
  • Посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией чая на шунгитовой воде
  • Билеты и экскурсии включенные в тур
  • Увлекательные авторские трассовые экскурсии
  • Экскурсия по питомнику хаски
  • Входные билеты в экопарк “Долина водопадов”
  • Входные билеты в парк "Рускеала”, - Обзорная экскурсия “Мраморный каньон” по горному парку"Рускеала" с лицензированным гидом парка
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
  • Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
  • Авторская экскурсия по музею под открытым небом “Северная Фиваида”
  • Входной билет в музей “У мастера”
  • Экскурсия по музею “У Мастера”
  • Экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские шхеры” с местным лицензированным гидом
Что не входит
  • Оплачивается обязательно в момент бронирования тура:
  • Новогодний банкет в парке живой истории “Бастион”: 11 000 руб. /чел.
  • Внимание! На банкет допускаются дети с 9 лет.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Комплексные обеды: от 450 - 550 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн. ), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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