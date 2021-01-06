1 день: Санкт-Петербург – Приозерск - экопарк Долина водопадов – магазин карельских настоек и бальзамов – Сортавала: обзорная экскурсия – авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми” – г. Сортавала: заселение в отель – Новогодний банкет в историческом парке «БастионЪ»
2 день: отель в г. Сортавала – Белая Руна: питомник хаски и экспозиция “Северные Народы” – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – отель в г. Сортавала
3 день: отель в г. Сортавала – “Северная Фиваида” – музей “У мастера” – пешеходная прогулка по Национальному Парк “Ладожские Шхеры” – минеральный центр карельского шунгита –– фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляемся на празднование Нового Года в скандинавском стиле в дом викингов! Вас ждет настоящий пир с вкуснейшими яствами и напитками, традиционные забавы, танцы под волынку, подарки от викингов, а также огненное шоу и салют!
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги, включенные в тур
Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
Завтраки в отеле
Посещение музея Северных Народов
Осмотр водопадов Ахвенкоски
Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
Посещение магазина форелевого хозяйства
Дегустация карельских настоек и бальзамов
Посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией чая на шунгитовой воде
Билеты и экскурсии включенные в тур
Увлекательные авторские трассовые экскурсии
Экскурсия по питомнику хаски
Входные билеты в экопарк “Долина водопадов”
Входные билеты в парк "Рускеала”, - Обзорная экскурсия “Мраморный каньон” по горному парку"Рускеала" с лицензированным гидом парка
Обзорная экскурсия по городу Сортавала
Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
Авторская экскурсия по музею под открытым небом “Северная Фиваида”
Входной билет в музей “У мастера”
Экскурсия по музею “У Мастера”
Экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские шхеры” с местным лицензированным гидом
Что не входит
Оплачивается обязательно в момент бронирования тура:
Новогодний банкет в парке живой истории “Бастион”: 11 000 руб. /чел.
Внимание! На банкет допускаются дети с 9 лет.
Оплачивается по желанию на месте:
Комплексные обеды: от 450 - 550 руб. /чел.
Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн. ), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб. /чел.
Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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