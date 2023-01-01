Чудово – Великий Новгород: экскурсия по Новгородскому детинцу (кремлю) – Ярославово Дворище – новогодний банкет- Варлаамо-Хутынский монастырь - «Сказочное Новогодье» в музее деревянного зодчества Витославлицы - Свято-Юрьев монастырь -В. Новгород - Ст. Русса: обзорная экскурсия - Дом Достоевского - Курорт “Старая Русса” - дом Рушанина: интерактивная экскурсия - магазин новгородских настоек и наливок
Отправляемся в новогоднее путешествия по древнерусским городам - Великий Новгород и Старая Русса! Во время этого приключения вы окунетесь в атмосферу традиционных народных гуляний, побываете в древнерусской деревне, попробуете целебную воду из минерального источника, на себе ощутите масштабы русской души и проникнетесь красотой родного края.
Что входит
⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
⬤ Транспортное обслуживание на комфортабельных автобусах Премиум-класса
⬤ Проживание в отеле в Великом Новгороде (2 ночи)
⬤ Завтраки в отеле (шведский стол)
⬤ Трассовая экскурсия «К истокам славян»
⬤ Посещение Новгородского Кремля
⬤ Интерактивная экскурсия с посадником Сбыславом
⬤ Дегустация национальных новгородских напитков и пряников
⬤ Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
⬤ Экскурсия по Ярославову Дворищу
⬤ Экскурсионное обслуживание и входные билеты на гуляния в «Витославлицы»
⬤ Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь
⬤ Обзорная экскурсия по Старой Руссе
⬤ Посещение бальнеологического курорта и «Муравьевского фонтана»
⬤ Интерактивная экскурсия в усадьбе Рушанина
⬤ Входные билеты в дом-музей Достоевского
⬤ Экскурсия в Доме Достоевского
⬤ Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
⬤ Посещение магазина новгородских настоек и наливок
Что не входит
Оплачивается по желанию при заказе тура:
⬤ Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане "Садко". Cтоимость на 1 взрослого составит 4000 р., стоимость на 1 ребенка 3 -13 лет (включительно) - 2200 руб
⬤ Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане "Rozmarin Холл" на территории отеля Welcome Inn. Cтоимость на 1 взрослого составит 5000 р., стоимость на одного ребенка 7 -14 лет (включительно) - 2500 руб.
Оплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексные обеды: от 350 р. /чел.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Московская
Место завершения
🏁 м.пл.Восстания; м. Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.