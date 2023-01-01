Отправляемся в новогоднее путешествия по древнерусским городам - Великий Новгород и Старая Русса! Во время этого приключения вы окунетесь в атмосферу традиционных народных гуляний, побываете в древнерусской деревне, попробуете целебную воду из минерального источника, на себе ощутите масштабы русской души и проникнетесь красотой родного края.