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Новогодний разгуляй: Великий Новгород и Старая Русса

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Новогодний разгуляй: Великий Новгород и Старая Русса
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 14 590 ₽ за человека

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Новогодний разгуляй: Великий Новгород и Старая Русса
Новогодний разгуляй: Великий Новгород и Старая Русса

Что вы увидите

  • Чудово – Великий Новгород: экскурсия по Новгородскому детинцу (кремлю) – Ярославово Дворище – новогодний банкет- Варлаамо-Хутынский монастырь - «Сказочное Новогодье» в музее деревянного зодчества Витославлицы - Свято-Юрьев монастырь -В. Новгород - Ст. Русса: обзорная экскурсия - Дом Достоевского - Курорт “Старая Русса” - дом Рушанина: интерактивная экскурсия - магазин новгородских настоек и наливок
Отправляемся в новогоднее путешествия по древнерусским городам - Великий Новгород и Старая Русса! Во время этого приключения вы окунетесь в атмосферу традиционных народных гуляний, побываете в древнерусской деревне, попробуете целебную воду из минерального источника, на себе ощутите масштабы русской души и проникнетесь красотой родного края.
Что входит
  • ⬤ Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • ⬤ Транспортное обслуживание на комфортабельных автобусах Премиум-класса
  • ⬤ Проживание в отеле в Великом Новгороде (2 ночи)
  • ⬤ Завтраки в отеле (шведский стол)
  • ⬤ Трассовая экскурсия «К истокам славян»
  • ⬤ Посещение Новгородского Кремля
  • ⬤ Интерактивная экскурсия с посадником Сбыславом
  • ⬤ Дегустация национальных новгородских напитков и пряников
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
  • ⬤ Экскурсия по Ярославову Дворищу
  • ⬤ Экскурсионное обслуживание и входные билеты на гуляния в «Витославлицы»
  • ⬤ Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Старой Руссе
  • ⬤ Посещение бальнеологического курорта и «Муравьевского фонтана»
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в усадьбе Рушанина
  • ⬤ Входные билеты в дом-музей Достоевского
  • ⬤ Экскурсия в Доме Достоевского
  • ⬤ Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
  • ⬤ Посещение магазина новгородских настоек и наливок
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • ⬤ Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане "Садко". Cтоимость на 1 взрослого составит 4000 р., стоимость на 1 ребенка 3 -13 лет (включительно) - 2200 руб
  • ⬤ Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане "Rozmarin Холл" на территории отеля Welcome Inn. Cтоимость на 1 взрослого составит 5000 р., стоимость на одного ребенка 7 -14 лет (включительно) - 2500 руб.
  • Оплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексные обеды: от 350 р. /чел.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Московская
Место завершения
🏁 м.пл.Восстания; м. Московская
Новогодний разгуляй: Великий Новгород и Старая Русса
Новогодний разгуляй: Великий Новгород и Старая Русса
Новогодний разгуляй: Великий Новгород и Старая Русса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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