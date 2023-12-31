Встречаемся в Санкт-Петербурге, за Казанским собором в 09:45. Следующая остановка — метро «Проспект Просвещения» в 10:45. Пока будем ехать по северной столице, расскажем про историю города и его главных достопримечательностях.

В 13:00 прибудем к средневековой крепости Карела 13 века в городе Приозёрск. У сооружения удивительная история: его возвели новгородцы, затем им владели шведы, потом финны — и лишь в 1944 его вновь вернули себе русские. Сейчас здесь располагается историко-краеведческий музей.

К 14:00 прибудем в дом-музей в посёлке Элисенваара. В старинной усадьбе, уютно расположившейся в гуще хвойного леса, до мелочей воссоздан финский сельский интерьер. В доме для вас проведут экскурсию, вы рассмотрите предметы быта, старинные фотографии и открытки. А затем насладимся калитками (традиционным карельским угощением с разной начинкой), их специально испекут к нашему приезду.

В 17:00 прибудем в Сортавалу, где поужинаем блюдами карельской кухни с дегустацией ягодных настоек.

Прогуляемся по уютному городку Сортавала, русское название которого — Сердоболь. Вы познакомитесь с его историей и полюбуетесь европейской архитектурой, особенно красивой в свете новогодних огней.

Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время, чтобы подготовиться к празднованию Нового года. Встречать 2024 будем в парке «Бастiонъ», в ресторане «Скол». Новогодняя программа с ужином — по желанию и за доплату.

Всё здесь пропитано средневековой атмосферой: в камине потрескивают поленья и повсюду горят факелы. Вы станете участниками театрализованной сказки: распорядитель праздника вместе со сказителями и музыкантами погрузит нас в обычаи Сюндума — карельского Нового года. Вы узнаете о пировальных традициях, примете участие в старинных забавах и даже освоите средневековый танец и попробуете себя в рунопевной поэзии.

Столы будут ломиться от блюд и напитков с элементами карельской кухни, а ещё вы сможете продегустировать медовуху. Кульминацией вечера станет салют в честь наступления 2024 года.