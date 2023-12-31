Поучаствовать в сказочном представлении, погладить хаски и устроить пикник у кострища
За 3 дня мы побываем в карельской усадьбе с финским интерьером, прогуляемся по тропам горного парка «Рускеала» и увидим водопады Ахвеноски.
А ещё у вас будет возможность попасть на настоящий средневековый пир со сказителями и музыкантами, медовухой, традиционными карельскими блюдами, старинными забавами и танцами.
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 900 ₽
Описание
Организационные детали
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени — не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами — неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами.
В Карелии вас ждёт серпантинная дорога, рекомендуем запастись средствами от укачивания для поддержки вестибулярного аппарата.
Туроператор оставляет за собой право изменить время и очередность посещения указанных объектов без изменения общего объема оказываемых услуг.
Программа тура по дням
Крепость Карела, дом-музей Реландера, Сортавала и встреча Нового года
Встречаемся в Санкт-Петербурге, за Казанским собором в 09:45. Следующая остановка — метро «Проспект Просвещения» в 10:45. Пока будем ехать по северной столице, расскажем про историю города и его главных достопримечательностях.
В 13:00 прибудем к средневековой крепости Карела 13 века в городе Приозёрск. У сооружения удивительная история: его возвели новгородцы, затем им владели шведы, потом финны — и лишь в 1944 его вновь вернули себе русские. Сейчас здесь располагается историко-краеведческий музей.
К 14:00 прибудем в дом-музей в посёлке Элисенваара. В старинной усадьбе, уютно расположившейся в гуще хвойного леса, до мелочей воссоздан финский сельский интерьер. В доме для вас проведут экскурсию, вы рассмотрите предметы быта, старинные фотографии и открытки. А затем насладимся калитками (традиционным карельским угощением с разной начинкой), их специально испекут к нашему приезду.
В 17:00 прибудем в Сортавалу, где поужинаем блюдами карельской кухни с дегустацией ягодных настоек.
Прогуляемся по уютному городку Сортавала, русское название которого — Сердоболь. Вы познакомитесь с его историей и полюбуетесь европейской архитектурой, особенно красивой в свете новогодних огней.
Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время, чтобы подготовиться к празднованию Нового года. Встречать 2024 будем в парке «Бастiонъ», в ресторане «Скол». Новогодняя программа с ужином — по желанию и за доплату.
Всё здесь пропитано средневековой атмосферой: в камине потрескивают поленья и повсюду горят факелы. Вы станете участниками театрализованной сказки: распорядитель праздника вместе со сказителями и музыкантами погрузит нас в обычаи Сюндума — карельского Нового года. Вы узнаете о пировальных традициях, примете участие в старинных забавах и даже освоите средневековый танец и попробуете себя в рунопевной поэзии.
Столы будут ломиться от блюд и напитков с элементами карельской кухни, а ещё вы сможете продегустировать медовуху. Кульминацией вечера станет салют в честь наступления 2024 года.
Питомник хаски, водопады Ахвеноски и горный парк «Рускеала»
В 09:00 позавтракаем, а в 11:00, поедем в питомник хаски. На экскурсии вы узнаете интересные факты об этой породе, сможете погладить милых животных и сделать фотографии. Кроме хаски здесь вы сможете увидеть северного оленя, лис, енотов, кабанов, белочек и кроликов.
А ещё вы примете участие в сказочном представлении с Дедом Морозом и Бабой Ягой, а затем сфотографируетесь с волшебными героями в фотозоне.
К 13:20 отправимся на водопады Ахвеноски. Невероятные пейзажи влекут к себе не только путешественников, но и кинематографистов. Здесь снимали фильм «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Следующая локация — горный парк «Рускеала». Будем любоваться невероятными мраморными скалами, скованными во льдах изумрудными водами и густыми хвойными лесами в снегу, бродить по тропинкам и много фотографировать.
Затем устроим пикник на этно-хуторе «Каменная Карелия», прям на берегу залива Кирьявалахти. Нас встретят хозяева хутора и пригласят на Волшебную поляну, к кострищу. В меню: шашлык свиной/куриный/овощи гриль (на выбор), картофель по-деревенски, соус, глинтвейн, чай, хлеб. Вас ждёт не только трапеза, но и новогодний праздник.
К 20:00 вернёмся в отель.
Программа на ваш выбор и возвращение в Санкт-Петербургу
В 09:00 — завтрак, а затем программа дня зависит от вашего желания. Можно отправиться к древним водопадам (2500 рублей для взрослых и 2000 рублей для детей до 12 лет) или самостоятельно прогуляться по Сортавале, заглянуть в местные музеи или даже прокатиться на ретропоезде.
Программа дня с посещением водопадов за доплату:
В 10:00 отправимся к Ляскельской ГЭС, одной из самых старых в стране. Посетим водопад Койриноя-2, полюбуемся необычной громадой. А затем вы сможете почувствовать себя настоящим кладоискателем — мы поедем на прииски полудрагоценных камней. Вы своими руками добудете гранат, которые сможете забрать с собой. Побываем в долине реки Янисйоки и увидим её впечатляющие мощные потоки. Ещё одна локация — Хямекоски ГЭС.
В 14:00 пообедаем в ресторане «Сытый Лис» на берегу Ладоги. Здесь подают настоящую карельскую кухню и выпечку. Обед за доплату — 650 рублей.
На обратном пути заедем в фирменный магазин карельского форелевого хозяйства, где вы сможете закупиться свежей рыбкой и икрой. А в следующем магазинчике настоек вы сможете приобрести сувениры и памятные подарки себе и близким.
Затем поедем назад в Санкт-Петербург.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, встречаемся у Казанского собора в 09:45, можем забрать вас от станции метро "Проспект Просвещения" в 10:45 (приём заявок на посадку на "Проспекте Просвещения" осуществляется до 17:00 за день до выезда)Завершение: Санкт-Петербург, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.