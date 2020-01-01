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Новогодняя ночь-2021 на улицах Петербурга

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Наверное, хотя бы раз каждому хотелось отметить Новый год без оливье и наскучивших телепередач.

Наша экскурсия ⛳ – отличная возможность встретить наступающий 2021 год совершенно иначе.

В центре нарядно украшенного и красочно освещенного Петербурга вы проводите 2020 год на Исаакиевской площади, побываете на праздничном концерте на Дворцовой и загадаете желание в самых подходящих для этого местах – у памятника Чижику-Пыжику и на Семимостье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🎄На новый год!
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Новогодняя ночь-2021 на улицах Петербурга
Новогодняя ночь-2021 на улицах Петербурга

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Невский проспект
  • Дворцовая набережная
  • Стрелка Васильевского острова
  • памятник Медному всаднику
  • памятник Николаю I
  • памятник Екатерине Великой и многое другое
Если вы решите встретить Новый год в Санкт-Петербурге, на улицах города - бронируйте нашу новогоднюю экскурсию ⛳ заранее. Попасть на эту экскурсию и встретить Новый год на улицах города можно только 31 декабря. Это будет самое романтическое приключение наступающего Нового года.
Веселые проводы 2019 года на Исаакиевской площади, встреча Нового 2021 года в нарядном Петербурге!
Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
Вы увидите лучшие виды Санкт-Петербурга в праздничных огнях иллюминации, роскошную панораму Дворцовой площади и северный фейерверк. Если вы любите петь, надеемся, вы станете солистом любимых песен в автобусе! Шампанское от нашей фирмы прилагается!

Что вы увидите и узнаете на Питерской экскурсии 🧭 в новогоднюю ночь 2020-2021:

  • Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине Великой и многое другое
  • Проводите Старый 2019 год на Исаакиевской площади
  • Встретите Новый 2020 год с бокалом шампанского
  • Посмотрите концерт на Дворцовой площади
  • Загадаете заветную новогоднюю мечту на Семимостье или у знаменитого Чижика-Пыжика
  • Поцелуетесь на Поцелуевом мосту
  • Увидите Смольный собор, в котором проходят Рождественские службы,
  • Узнаете историю 📖 празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов
  • Пополните свой фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными фотографиями!
  • Эта экскурсия – лучший подарок себе и своим любимым на Новый год!
  • Окончание экскурсии у метро 🚇 «Площадь Восстания»
Каждого ждет персональное поздравление!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2
Новогодняя ночь-2021 на улицах Петербурга
Новогодняя ночь-2021 на улицах Петербурга
Новогодняя ночь-2021 на улицах Петербурга
Новогодняя ночь-2021 на улицах Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
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