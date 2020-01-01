Если вы решите встретить Новый год в Санкт-Петербурге, на улицах города - бронируйте нашу новогоднюю экскурсию ⛳ заранее. Попасть на эту экскурсию и встретить Новый год на улицах города можно только 31 декабря. Это будет самое романтическое приключение наступающего Нового года.

Веселые проводы 2019 года на Исаакиевской площади, встреча Нового 2021 года в нарядном Петербурге!

Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

Вы увидите лучшие виды Санкт-Петербурга в праздничных огнях иллюминации, роскошную панораму Дворцовой площади и северный фейерверк. Если вы любите петь, надеемся, вы станете солистом любимых песен в автобусе! Шампанское от нашей фирмы прилагается!

Что вы увидите и узнаете на Питерской экскурсии 🧭 в новогоднюю ночь 2020-2021:

Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине Великой и многое другое

Проводите Старый 2019 год на Исаакиевской площади

Встретите Новый 2020 год с бокалом шампанского

Посмотрите концерт на Дворцовой площади

Загадаете заветную новогоднюю мечту на Семимостье или у знаменитого Чижика-Пыжика

Поцелуетесь на Поцелуевом мосту

Увидите Смольный собор, в котором проходят Рождественские службы,

Узнаете историю 📖 празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов

Пополните свой фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными фотографиями!

Эта экскурсия – лучший подарок себе и своим любимым на Новый год!

Окончание экскурсии у метро 🚇 «Площадь Восстания»

Каждого ждет персональное поздравление!