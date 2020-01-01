Если вы решите встретить Новый год в Санкт-Петербурге, на улицах города - бронируйте нашу новогоднюю экскурсию ⛳ заранее. Попасть на эту экскурсию и встретить Новый год на улицах города можно только 31 декабря. Это будет самое романтическое приключение наступающего Нового года.
Веселые проводы 2019 года на Исаакиевской площади, встреча Нового 2021 года в нарядном Петербурге!
Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
Вы увидите лучшие виды Санкт-Петербурга в праздничных огнях иллюминации, роскошную панораму Дворцовой площади и северный фейерверк. Если вы любите петь, надеемся, вы станете солистом любимых песен в автобусе! Шампанское от нашей фирмы прилагается!
Что вы увидите и узнаете на Питерской экскурсии 🧭 в новогоднюю ночь 2020-2021:
- Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине Великой и многое другое
- Проводите Старый 2019 год на Исаакиевской площади
- Встретите Новый 2020 год с бокалом шампанского
- Посмотрите концерт на Дворцовой площади
- Загадаете заветную новогоднюю мечту на Семимостье или у знаменитого Чижика-Пыжика
- Поцелуетесь на Поцелуевом мосту
- Увидите Смольный собор, в котором проходят Рождественские службы,
- Узнаете историю 📖 празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов
- Пополните свой фотоальбом самыми зимними, самыми новогодними, самыми волшебными фотографиями!
- Эта экскурсия – лучший подарок себе и своим любимым на Новый год!
- Окончание экскурсии у метро 🚇 «Площадь Восстания»
Каждого ждет персональное поздравление!