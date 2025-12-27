Вы окунётесь в атмосферу праздника и волшебства, узнаете много интересного о городе и его истории.
Мы покажем вам самые красивые места, расскажем о традициях празднования Нового года в Петербурге и поделимся интересными фактами.
Описание экскурсии
Мы увидим всю красоту исторического центра, но рассказ гида будет отличаться от стандартного. Мы увидим город в Рождественских огнях и украшениях, каким он бывает только в Новый Год и Рождество. Во время экскурсии мы разберемся:• как правильно есть сочиво;
- чем отличаются сосульки от шампанского;
- какие календари врут, а какие – не очень;
- сколько в Санкт-Петербурге елок новогодних, сколько рождественских и как понять, где – какая. Мы узнаем:• Почему Новый Год запретили, но потом опять разрешили • Сколько ёлка “в.
Есит” в год • Где и как проводились рождественские балы • Как гадать на эрмитажных кошках… • … и другие удивительные факты из праздничной коллекции историй от лучших гидов Санкт-Петербурга! Дети в ходе экскурсии будут выполнять интересные задания и в конце получат подарок. Важная информация:
- Возможна организация экскурсии для школьных классов и детских групп. Предоставляем трансфер. Подробности уточняйте в сообщениях.
- Мы можем провести экскурсию в разных форматах: индивидуальная/семейный тур/ для компании друзей (2-3 семьи)/ для школьной группы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Магазин Купцов Елисеевых
- Рождественская ярмарка
- Главная городская елка
- Дворцовая площадь
Что включено
- Услуги гида
- Подарок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: 27.12.2025 в 16.0027.12.2025 в 19.0028.12.2025 в 16.0028.12.2025 в 19.0003.01.2026 в 16.0003.01.2026 в 19.0004.01.2026 в 16.0004.01.2026 в 19.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возможна организация экскурсии для школьных классов и детских групп. Предоставляем трансфер. Подробности уточняйте в сообщениях
- Мы можем провести экскурсию в разных форматах: индивидуальная/семейный тур/ для компании друзей (2-3 семьи) / для школьной группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
