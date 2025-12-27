Мы увидим всю красоту исторического центра, но рассказ гида будет отличаться от стандартного. Мы увидим город в Рождественских огнях и украшениях, каким он бывает только в Новый Год и Рождество. Во время экскурсии мы разберемся:• как правильно есть сочиво;

чем отличаются сосульки от шампанского;

какие календари врут, а какие – не очень;

сколько в Санкт-Петербурге елок новогодних, сколько рождественских и как понять, где – какая. Мы узнаем:• Почему Новый Год запретили, но потом опять разрешили • Сколько ёлка “в.

Есит” в год • Где и как проводились рождественские балы • Как гадать на эрмитажных кошках… • … и другие удивительные факты из праздничной коллекции историй от лучших гидов Санкт-Петербурга! Дети в ходе экскурсии будут выполнять интересные задания и в конце получат подарок. Важная информация: