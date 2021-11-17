Приглашаем вас в новогоднюю сказку в «этнопарк Богословка». Вас ждут праздничные приключения в русской деревне с костюмированным квестом, снежными забавами и играми на свежем воздухе, поздравлением от Деда Мороза и подарком каждому ребёнку.

Уникальный этнографический парк расположен на правом берегу реки Невы. В 18-м веке эти земли императрица Елизавета Петровна подарила своему духовнику, отсюда и пошло название Усадьба «Богословка». Сейчас здесь можно увидеть воссозданные памятники деревянного зодчества русского Севера.

По дороге мы с Вами познакомимся с традициями встречи Рождества, услышим историю появления новогодней елки в России. Попадая за ограду, Вы как будто переноситесь на несколько веков назад, оказываясь в древнем русском поселении и зримо представляя, какой она была Деревянная Русь. Светящиеся купола церкви, возведенной без единого гвоздя, мелодичный колокольный звон, мостки, помогающие взобраться на горку, поленница, хозяйственный двор, где можно увидеть сани, корыта и другие предметы быта крестьян, кузница с настоящими воинскими доспехами и крестьянский дом.

Во время костюмированной интерактивной экскурсии по русской деревне Вас ждет встреча с главным новогодним волшебником, самим Дедушкой Морозом. Игры, хороводы, загадки, и новогоднее поздравление с подарком от самого Дедушки Мороза.

В программе предусмотрено свободное время на чай с пирожками.

Экскурсионные остановки: Кузница, Крестьянский дом, Храм