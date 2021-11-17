Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах

Приглашаем вас в новогоднюю сказку в «этнопарк Богословка»

Приглашаем вас в новогоднюю сказку в «этнопарк Богословка».

Вас ждут праздничные приключения в русской деревне с костюмированным квестом, снежными забавами и играми на свежем воздухе, поздравлением от Деда Мороза и подарком каждому ребёнку.
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах

Что вы увидите 🤩

  • Собор Покрова Пресвятой Богородицы (нач. XVIII в. )
  • Колокольня (XVII в. )
  • Крестьянский дом (XIX в. )
  • Путевая часовня (XVIII в. )
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приглашаем вас в новогоднюю сказку в «этнопарк Богословка». Вас ждут праздничные приключения в русской деревне с костюмированным квестом, снежными забавами и играми на свежем воздухе, поздравлением от Деда Мороза и подарком каждому ребёнку.
Уникальный этнографический парк расположен на правом берегу реки Невы. В 18-м веке эти земли императрица Елизавета Петровна подарила своему духовнику, отсюда и пошло название Усадьба «Богословка». Сейчас здесь можно увидеть воссозданные памятники деревянного зодчества русского Севера.
По дороге мы с Вами познакомимся с традициями встречи Рождества, услышим историю появления новогодней елки в России. Попадая за ограду, Вы как будто переноситесь на несколько веков назад, оказываясь в древнем русском поселении и зримо представляя, какой она была Деревянная Русь. Светящиеся купола церкви, возведенной без единого гвоздя, мелодичный колокольный звон, мостки, помогающие взобраться на горку, поленница, хозяйственный двор, где можно увидеть сани, корыта и другие предметы быта крестьян, кузница с настоящими воинскими доспехами и крестьянский дом.
Во время костюмированной интерактивной экскурсии по русской деревне Вас ждет встреча с главным новогодним волшебником, самим Дедушкой Морозом. Игры, хороводы, загадки, и новогоднее поздравление с подарком от самого Дедушки Мороза.
В программе предусмотрено свободное время на чай с пирожками.
Экскурсионные остановки: Кузница, Крестьянский дом, Храм

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги экскурсовода
  • транспортное обслуживание
  • костюмированная экскурсия в этнопарке «Богословка»
  • подарок от Деда Мороза
Что не входит?
    Место начала и завершения?
    Лиговский проспект, д. 10
    Когда и сколько длится?
    Когда: 06.01 в 14:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    06.01 в 14:00

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