Отправляемся в новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе на автобусах класса "Люкс" от компании Ecolines. Отпразднуйте Новый год в одном из самых живописных мест Карелии – Горном Парке 🌳 "Рускеала"!

Праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни 🥧, фееричная шоу-программа и салют над мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной! Увлекательные экскурсии 🧭, веселые интерактивы и дегустации наполнят ваш отдых атмосферой праздника, а размещение в отеле класса “Премиум” на берегу Ладожского озера позволит вам отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни.