Отправляемся в новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе на автобусах класса "Люкс" от компании Ecolines. Отпразднуйте Новый год в одном из самых живописных мест Карелии – Горном Парке 🌳 "Рускеала"!
Праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни 🥧, фееричная шоу-программа и салют над мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной! Увлекательные экскурсии 🧭, веселые интерактивы и дегустации наполнят ваш отдых атмосферой праздника, а размещение в отеле класса “Премиум” на берегу Ладожского озера позволит вам отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни.
Что входит
⬤ Трансфер на автобусе Ecolines - комфортабельном автобусе класса «Премиум»
⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
⬤ Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
⬤ Размещение в загородном отеле премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Праздничный бранч с особым, расширенным меню
⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
⬤ Авторская трассовая экскурсия «Северная Фиваида: история монашества и православия на русском севере»
⬤ Посещение сувенирной лавки с уникальными изделиями из бересты и дерева
⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
⬤ Экскурсия по музею «У Мастера»
⬤ Входные билеты в горный парк "Рускеала"
⬤ Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон» с местным гидом
⬤ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» с местным гидом (при покупке тура с банкетом)
⬤ Экскурсия в питомнике хаски
⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
⬤ Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ»
⬤ Дегустация медовухи в парке «Бастионъ»
⬤ Интерактивная экскурсия в музее Северных Народов
Что не входит
Оплачивается по желанию при бронировании тура:
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в кафе “Русколка”. Cтоимость на 1 взрослого 9 000 р, для детей от 7 до 16 лет от 7 500 р. (с подарком 8 000 р. ) На банкет допускаются дети от 7 лет.
Оплачивается по желанию на месте:
⬤ Комплексные обеды в туре: 350-500 р. /взр.
⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
⬤ Посещение бани в загородном отеле «Времена Года» - 3 000р (до 4 человек). Длительность сеанса - 2 часа.
⬤ Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года» - 1 500 р. /чел.
Начало
🚩 м. Пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Озерки; м. Площадь Восстания
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.