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Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 23 900 ₽ за человека

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Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines

Что вы увидите

  • Приозерск: крепость Корела
  • «Северная Фиваида»
  • музей “У мастера”
  • Горный парк "Рускеала"
  • водопады Ахвенкоски
  • г. Сортавала
  • парк Ваккосалми и гора Кухавуори
  • исторический парк "Бастионъ".
Отправляемся в новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе на автобусах класса "Люкс" от компании Ecolines. Отпразднуйте Новый год в одном из самых живописных мест Карелии – Горном Парке 🌳 "Рускеала"!
Праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни 🥧, фееричная шоу-программа и салют над мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной! Увлекательные экскурсии 🧭, веселые интерактивы и дегустации наполнят ваш отдых атмосферой праздника, а размещение в отеле класса “Премиум” на берегу Ладожского озера позволит вам отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на автобусе Ecolines - комфортабельном автобусе класса «Премиум»
  • ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • ⬤ Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • ⬤ Размещение в загородном отеле премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Праздничный бранч с особым, расширенным меню
  • ⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • ⬤ Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • ⬤ Авторская трассовая экскурсия «Северная Фиваида: история монашества и православия на русском севере»
  • ⬤ Посещение сувенирной лавки с уникальными изделиями из бересты и дерева
  • ⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • ⬤ Экскурсия по музею «У Мастера»
  • ⬤ Входные билеты в горный парк "Рускеала"
  • ⬤ Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон» с местным гидом
  • ⬤ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» с местным гидом (при покупке тура с банкетом)
  • ⬤ Экскурсия в питомнике хаски
  • ⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
  • ⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
  • ⬤ Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • ⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ»
  • ⬤ Дегустация медовухи в парке «Бастионъ»
  • ⬤ Интерактивная экскурсия в музее Северных Народов
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при бронировании тура:
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в кафе “Русколка”. Cтоимость на 1 взрослого 9 000 р, для детей от 7 до 16 лет от 7 500 р. (с подарком 8 000 р. ) На банкет допускаются дети от 7 лет.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Комплексные обеды в туре: 350-500 р. /взр.
  • ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
  • ⬤ Посещение бани в загородном отеле «Времена Года» - 3 000р (до 4 человек). Длительность сеанса - 2 часа.
  • ⬤ Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года» - 1 500 р. /чел.
Начало
🚩 м. Пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Озерки; м. Площадь Восстания
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
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