Мы очень любим Петербург, поэтому совсем не удивились, узнав, что сюда решил перебраться знаменитый Карлсон. Только где же он будет жить? Вместе с ребятами и их родителями мы ему непременно поможем. Вас ждут шифры и загадки, сказки и правдивые истории, прогулка по красочным дворикам и подъем на безопасную крышу, где мы, конечно же, устроим чаепитие.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Карлсон переезжает… Поможем?

Переезд — дело непростое! Хорошо, что ведущий экскурсии — представитель сказочного агентства недвижимости, который вместе с ребятами и их родителями обязательно подыщет для Карлсона новый дом. Детей ждет коктейль из загадок, шифров, диалогов и шуток, заданий и даже флешмоба. А еще чаепитие с плюшками на безопасной крыше!

Совершенно сказочный Петербург

В компании любимых персонажей ребята исследуют самые колоритные уголки центрального района: широкие проспекты и милые узенькие улочки, старинные дома и необычные дворы. Мы выйдем на единственную в Петербурге «Вертикальную улицу» и найдем мандариновый контейнер, в котором приехали Чебурашка и пиратский попугай.

В финале окажемся на крыше с невероятными видами на Лиговский канал, церковь с острым золотым шпилем и Обводный канал. Здесь экскурсия-игра и завершится, и вы сможете оставаться на крыше сколько угодно!

Организационные детали