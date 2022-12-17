Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу

Прогуляться по сказочным уголкам Петербурга и помочь любимому герою найти новый дом

Мы очень любим Петербург, поэтому совсем не удивились, узнав, что сюда решил перебраться знаменитый Карлсон. Только где же он будет жить? Вместе с ребятами и их родителями мы ему непременно поможем.

Вас ждут шифры и загадки, сказки и правдивые истории, прогулка по красочным дворикам и подъем на безопасную крышу, где мы, конечно же, устроим чаепитие.
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Новоселье Карлсона: экскурсия-игра с подъемом на крышу
Ближайшие даты:
25
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Карлсон переезжает… Поможем?

Переезд — дело непростое! Хорошо, что ведущий экскурсии — представитель сказочного агентства недвижимости, который вместе с ребятами и их родителями обязательно подыщет для Карлсона новый дом. Детей ждет коктейль из загадок, шифров, диалогов и шуток, заданий и даже флешмоба. А еще чаепитие с плюшками на безопасной крыше!

Совершенно сказочный Петербург

В компании любимых персонажей ребята исследуют самые колоритные уголки центрального района: широкие проспекты и милые узенькие улочки, старинные дома и необычные дворы. Мы выйдем на единственную в Петербурге «Вертикальную улицу» и найдем мандариновый контейнер, в котором приехали Чебурашка и пиратский попугай.

В финале окажемся на крыше с невероятными видами на Лиговский канал, церковь с острым золотым шпилем и Обводный канал. Здесь экскурсия-игра и завершится, и вы сможете оставаться на крыше сколько угодно!

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей от 6 до 12 лет
  • Это семейная экскурсия. Все задания выполняются детьми совместно с родителями или же всей большой группой.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включен подъем на безопасную, оборудованную крышу Лофт-проекта «Этажи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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