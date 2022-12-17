Переезд — дело непростое! Хорошо, что ведущий экскурсии — представитель сказочного агентства недвижимости, который вместе с ребятами и их родителями обязательно подыщет для Карлсона новый дом. Детей ждет коктейль из загадок, шифров, диалогов и шуток, заданий и даже флешмоба. А еще чаепитие с плюшками на безопасной крыше!
В компании любимых персонажей ребята исследуют самые колоритные уголки центрального района: широкие проспекты и милые узенькие улочки, старинные дома и необычные дворы. Мы выйдем на единственную в Петербурге «Вертикальную улицу» и найдем мандариновый контейнер, в котором приехали Чебурашка и пиратский попугай.
В финале окажемся на крыше с невероятными видами на Лиговский канал, церковь с острым золотым шпилем и Обводный канал. Здесь экскурсия-игра и завершится, и вы сможете оставаться на крыше сколько угодно!