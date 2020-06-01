Диана проводит ещё 1 экскурсию

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Исследовать центр Петербурга под другим углом и увидеть, как в городе уживаются прошлое и настоящее

Диана
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Диана – ваш гид
Не старинная, а модная, современная Садовая откроется вам на экскурсии.

Вы увидите креативные кластеры, где творят молодые петербуржцы, и узнаете о местных дизайнерах.

Пройдёте по следам недавней эпохи 90-х и полюбуетесь городом с крыши, недоступной большинству туристов.
1700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Встреча в районе метро Невский проспект
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Новые грани Садовой
Новые грани Садовой

Что вас ожидает

Знаменитый район с необычного ракурса
Садовая улица и её окрестности — один из самых туристических кварталов Петербурга. Вы увидите его нетипичные места. Мы посетим три пространства: компактный особняк в глухом переулке, универмаг, который почти 100 лет стоял закрытым, и бывшую печатную фабрику. Я расскажу о каждом из них. Особенного внимания заслуживает универмаг — пример образцовой реставрации, которая воссоздала все детали прошлого и подарила новые современные черты. Вы узнаете, что происходило за закрытыми дверями, как пространства стали общественными, в чем их особенность и как каждое из них связано с российскими дизайнерами. А еще поговорим о том, чем креативные кластеры города на Неве отличаются от московских. В каждом из мест есть, чему подивиться и что сфотографировать.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительные расходы по желанию: кофе и дизайнерские украшения — от 150 рублей с человека.
Новые грани Садовой
Новые грани Садовой
Новые грани Садовой
Новые грани Садовой
Новые грани Садовой
Новые грани Садовой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Невский проспект.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Меня зовут Диана. Я люблю Петербург, пешие прогулки и новые места, интересуюсь трендами. Редактор по образованию, 8 лет пишу обзоры, заметки о стиле, отзывы и рецензии на магазины и бренды. Знаю почти всё о российских дизайнерах и хочу просвещать окружающих. Изучаю петербургский стиль и моду советского периода.
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Диана проводит ещё 1 экскурсию

Стильный Петербург: история и современные тенденцииСтильный Петербург: история и современные тенденцииСтильный Петербург: история и современные тенденции
2500 за экскурсию
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О становлении петербургской моды, самобытных местных дизайнерах и лайфстайле горожан
Петербургский стиль, какой он? Может, претенциозный и вычурный? Или же лишенный декора, аскетичный и строгий. Кто его формировал? В чём его индивидуальность? Приглашаю на прогулку-беседу о петербургском стиле, где мы пройдем по важным, но неочевидным точкам с авторской местной модой и поговорим об её истории и актуальных течениях.

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Секретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографом
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106 отзывов
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице. И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
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124 отзыва
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Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
3500 за экскурсию
2 часа
171 отзыв
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
скидка10%
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Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
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Скетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художникомСкетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художникомСкетчинг на крыше Петербурга с профессиональным художником
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2 отзыва
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Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
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Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
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