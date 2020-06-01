Диана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Знаменитый район с необычного ракурса

Садовая улица и её окрестности — один из самых туристических кварталов Петербурга. Вы увидите его нетипичные места. Мы посетим три пространства: компактный особняк в глухом переулке, универмаг, который почти 100 лет стоял закрытым, и бывшую печатную фабрику. Я расскажу о каждом из них. Особенного внимания заслуживает универмаг — пример образцовой реставрации, которая воссоздала все детали прошлого и подарила новые современные черты. Вы узнаете, что происходило за закрытыми дверями, как пространства стали общественными, в чем их особенность и как каждое из них связано с российскими дизайнерами. А еще поговорим о том, чем креативные кластеры города на Неве отличаются от московских. В каждом из мест есть, чему подивиться и что сфотографировать.