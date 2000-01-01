О чем расскажут старинные особняки?

4.7
3 отзыва
Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Улица Чайковского в старинной Литейной части Санкт-Петербурга — одна из старейших в нашем городе.

Гуляя по ней, можно вспомнить о том времени, когда в этом районе создавалась новая русская артиллерия и стояли гвардейские полки, жили офицеры и инженеры, представители знати и люди, достигшие высокого положения и известности благодаря своим талантам.
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Экскурсия

2 000 ₽ за экскурсию

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О чем расскажут старинные особняки?
О чем расскажут старинные особняки?

Что вы увидите

  • Особняки Кельха
  • Л. В. Кочубея
  • Трубецких-Нарышкиных
  • Е. М. Бутурлиной
  • П. С. Строганова
  • М. С. Волконского.
Так сложилось, что на улице Чайковского располагается множество особняков. Они не только любопытны с архитектурной точки зрения и позволяют «почувствовать» себя в разных странах и эпохах. Все они хранят семейные истории 📖 и предания, порой довольно драматичные, но всегда интересные и захватывающие, а судьбы владельцев помогают лучше узнать и понять историю 📖 не только Петербурга, но и страны.
Во время нашей прогулки по улице Чайковского, мы вместе побываем у местного «Зимнего дворца», вспомним о прадеде А. С. Пушкина, Абраме Петровиче Ганнибале, у особняка, где в 2012 году обнаружили удивительный серебряный клад, увидим роскошные особняки Кельха и Л. В. Кочубея, познакомимся с историей 📖 дома потрясающе интересного коллекционера, представителя рода Строгановых – П. С. Строганова, увидим дом, где жил внук декабриста Сергея Волконского, а потом и Анна Андреевна Ахматова.
О маршруте
Будем двигаться пешком по улице Чайковского от проспекта Чернышевского до набережной Фонтанки с наружным осмотром особняков.
+Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Станция метро Чернышевская
Место завершения
🏁 Улица Чайковского, 7, Санкт-Петербург
О чем расскажут старинные особняки?
О чем расскажут старинные особняки?
О чем расскажут старинные особняки?

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Д.
Наталия Д.
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