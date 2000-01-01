Так сложилось, что на улице Чайковского располагается множество особняков. Они не только любопытны с архитектурной точки зрения и позволяют «почувствовать» себя в разных странах и эпохах. Все они хранят семейные истории 📖 и предания, порой довольно драматичные, но всегда интересные и захватывающие, а судьбы владельцев помогают лучше узнать и понять историю 📖 не только Петербурга, но и страны.

Во время нашей прогулки по улице Чайковского, мы вместе побываем у местного «Зимнего дворца», вспомним о прадеде А. С. Пушкина, Абраме Петровиче Ганнибале, у особняка, где в 2012 году обнаружили удивительный серебряный клад, увидим роскошные особняки Кельха и Л. В. Кочубея, познакомимся с историей 📖 дома потрясающе интересного коллекционера, представителя рода Строгановых – П. С. Строганова, увидим дом, где жил внук декабриста Сергея Волконского, а потом и Анна Андреевна Ахматова.

О маршруте

Будем двигаться пешком по улице Чайковского от проспекта Чернышевского до набережной Фонтанки с наружным осмотром особняков.