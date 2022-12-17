О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет

Представим, что нужно построить не просто город, а столицу! С чего начать и что для этого нужно?

Приглашаю юных путешественников во времени отправиться на три века назад и посмотреть, как начиналась история грандиозного проекта — города на Неве, что «из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво». Поговорим о личности самого императора, его замыслах и мечтах. Обсудим особенности строительства портового города. И вообразим его в петровскую эпоху, рассматривая первые постройки.
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
О Петре I и зарождении Петербурга - детям 7-12 лет
Ближайшие даты:
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что будет в программе

Петр I: человек и правитель

Дети познакомятся с императором Петром Алексеевичем Романовым, узнают, каким он был человеком, а также выяснят, почему посвященные ему памятники такие разные. У скульптуры Царь-плотник порассуждаем о том, каким же должен быть царь, чтобы грамотно управлять государством, и важно ли было то, что Петр был мастером на все руки: мог и корабль построить, и за садом ухаживать, и сапоги сшить.

Путешествие к истокам

Я расскажу, с чего начинался Петербург и какие здания петровского времени дошли до наших дней. Поговорим о выборе места для создания будущей столицы, о роли, которую в этом замысле сыграла Нева и о значении рек в основании городов, в целом. Ребята узнают много интересного о российском флоте и строительстве кораблей, разберутся в тонкостях создания и функционирования порта. А возле Кунсткамеры вспомним о мечте Петра I открыть музей и решим, действительно ли он был нужен новому городу.

Наша путевая карта: памятник Медный всадник, Сенатская площадь, Адмиралтейство, набережные Невы, памятник Царь-плотник, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, Петропавловская крепость (без посещения), Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Ребенка на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый
  • Программа не рассчитана на школьные классы, так как формат интерактивный и предполагает камерные группы максимум до 15 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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