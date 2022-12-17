Приглашаю юных путешественников во времени отправиться на три века назад и посмотреть, как начиналась история грандиозного проекта — города на Неве, что «из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво». Поговорим о личности самого императора, его замыслах и мечтах. Обсудим особенности строительства портового города. И вообразим его в петровскую эпоху, рассматривая первые постройки.

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Описание

Что будет в программе

Петр I: человек и правитель

Дети познакомятся с императором Петром Алексеевичем Романовым, узнают, каким он был человеком, а также выяснят, почему посвященные ему памятники такие разные. У скульптуры Царь-плотник порассуждаем о том, каким же должен быть царь, чтобы грамотно управлять государством, и важно ли было то, что Петр был мастером на все руки: мог и корабль построить, и за садом ухаживать, и сапоги сшить.

Путешествие к истокам

Я расскажу, с чего начинался Петербург и какие здания петровского времени дошли до наших дней. Поговорим о выборе места для создания будущей столицы, о роли, которую в этом замысле сыграла Нева и о значении рек в основании городов, в целом. Ребята узнают много интересного о российском флоте и строительстве кораблей, разберутся в тонкостях создания и функционирования порта. А возле Кунсткамеры вспомним о мечте Петра I открыть музей и решим, действительно ли он был нужен новому городу.

Наша путевая карта: памятник Медный всадник, Сенатская площадь, Адмиралтейство, набережные Невы, памятник Царь-плотник, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, Петропавловская крепость (без посещения), Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий и многое другое.

Организационные детали