Обзорная автобусная экскурсия ⛳ 3 часа.

В этом году на дневных экскурсиях мы дополнили программу - увеличили время экскурсии 🧭 и вашему вниманию будет представлена 3-х часовая обзорная экскурсия по историческому центру с посещением Петропавловской крепости и повествованием сочетающим легенды и мифы любимого города.

Вы приехали в Петербург всего на несколько дней и хотите провести их максимально насыщенно? Тогда эта экскурсия для вас! Всего за 3 часа вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города на Неве, прикоснетесь к его истории 📖 и сделаете отличные кадры на память об отпуске!

Автобусная обзорная экскурсия - это один из наиболее мобильных способов первого знакомства с Санкт-Петербургом. В обзорной экскурсии вы узнаете богатую историю памятников культуры, интересные исторические события, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением.

Наши опытные гиды расскажут вам интересные факты из истории Петербурга и помогут почувствовать себя в центре исторических событий России, связанных с нашим городом. Вы побываете там, где когда-то решалась судьба известных людей и нашего государства в целом.

Вы своими глазами увидите основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга: уникальные ансамбли Сенатской, Дворцовой, Исаакиевской площадей, стрелки Васильевского острова, площади Искусств и Марсова поля. Прогуляетесь 👣 по неповторимым невским набережным, увидите величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и ограды, исторические памятники императорам и полководцам.