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Обзорная автобусная экскурсия 3 часа

ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная автобусная экскурсия 3 часа
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🏛История и архитектура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 28 человек

  • 700 ₽ за человека

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Обзорная автобусная экскурсия 3 часа
Обзорная автобусная экскурсия 3 часа

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Храм Спаса на Крови
  • Казанский собор
  • Исаакиевская, Сенатская, Дворцовая площади
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Марсово поле
  • Ростральные колонны
  • Домик Петра
  • Крейсер Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Смольный собор
Обзорная автобусная экскурсия ⛳ 3 часа.
В этом году на дневных экскурсиях мы дополнили программу - увеличили время экскурсии 🧭 и вашему вниманию будет представлена 3-х часовая обзорная экскурсия по историческому центру с посещением Петропавловской крепости и повествованием сочетающим легенды и мифы любимого города.
Вы приехали в Петербург всего на несколько дней и хотите провести их максимально насыщенно? Тогда эта экскурсия для вас! Всего за 3 часа вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города на Неве, прикоснетесь к его истории 📖 и сделаете отличные кадры на память об отпуске!
Автобусная обзорная экскурсия - это один из наиболее мобильных способов первого знакомства с Санкт-Петербургом. В обзорной экскурсии вы узнаете богатую историю памятников культуры, интересные исторические события, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением.
Наши опытные гиды расскажут вам интересные факты из истории Петербурга и помогут почувствовать себя в центре исторических событий России, связанных с нашим городом. Вы побываете там, где когда-то решалась судьба известных людей и нашего государства в целом.
Вы своими глазами увидите основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга: уникальные ансамбли Сенатской, Дворцовой, Исаакиевской площадей, стрелки Васильевского острова, площади Искусств и Марсова поля. Прогуляетесь 👣 по неповторимым невским набережным, увидите величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и ограды, исторические памятники императорам и полководцам.
Что входит
  • услуги гида
  • услуги транспорта с водителем
Начало и место завершения
🚩 м. Гостиный Двор, ул Думская 2
Обзорная автобусная экскурсия 3 часа
Обзорная автобусная экскурсия 3 часа
Обзорная автобусная экскурсия 3 часа
Обзорная автобусная экскурсия 3 часа
Обзорная автобусная экскурсия 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛенбаТур
ЛенбаТур
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