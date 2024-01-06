Экскурсия проходит по историческому центру Петербурга, все основные достопримечательности города: Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Медный всадник, Петропавловская крепость, стрелка Василевского острова, Михайловский замок, Дворцовый и Троицкий мосты, а также Спас-на-Крови.

Далее мы посетим Кунсткамеру (наш гид вас проводит), где вы сможете самостоятельно осмотреть экспозицию.