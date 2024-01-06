Обзорная автобусная экскурсия с посещением Кунсткамеры

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Смешенный: автобусная и пешеходная. Важно! Окончание экскурсии в Кунсткамере.
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Кунсткамеры

Что вас ожидает:

  • Невский проспект
  • Исаакиевский собор
  • Казанский собор
  • Медный всадник
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Василевского острова
  • Михайловский замок
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Спас-на-Крови.

Описание

Экскурсия проходит по историческому центру Петербурга, все основные достопримечательности города: Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Медный всадник, Петропавловская крепость, стрелка Василевского острова, Михайловский замок, Дворцовый и Троицкий мосты, а также Спас-на-Крови.

Далее мы посетим Кунсткамеру (наш гид вас проводит), где вы сможете самостоятельно осмотреть экспозицию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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