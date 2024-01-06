Смешенный: автобусная и пешеходная. Важно! Окончание экскурсии в Кунсткамере.
Что вас ожидает:
- Невский проспект
- Исаакиевский собор
- Казанский собор
- Медный всадник
- Петропавловская крепость
- Стрелка Василевского острова
- Михайловский замок
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Спас-на-Крови.
Описание
Экскурсия проходит по историческому центру Петербурга, все основные достопримечательности города: Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Медный всадник, Петропавловская крепость, стрелка Василевского острова, Михайловский замок, Дворцовый и Троицкий мосты, а также Спас-на-Крови.
Далее мы посетим Кунсткамеру (наш гид вас проводит), где вы сможете самостоятельно осмотреть экспозицию.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Что не входит
- Обед Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:15Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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