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Обзорная экскурсия-круиз по Неве

4.6
16 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Речная прогулка 👣 — must do во время путешествия по Петербургу.

Только так за 1 час можно увидеть все главные достопримечательности 🏛️.

Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Эрмитаж — все это будет на расстоянии вытянутой руки.

А главный бонус — речной трамвай может пройти под самыми низкими мостами!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 0.83 час
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 510 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия-круиз по Неве
Обзорная экскурсия-круиз по Неве

Что вы увидите

  • Комплекс Эрмитажа
  • Ростральные колонны
  • Кунсткамера
  • Мраморный дворец
  • Летний сад
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Благовещенский, Дворцовый, Литейный мосты

Достопримечательности маршрута:

  • Комплекс Эрмитажа
  • Ростральные колонны
  • Кунсткамера
  • Мраморный дворец
  • Летний сад
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Благовещенский, Дворцовый, Литейный мосты

Важно знать:

  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
  • На борту работает бар 🍹 с алкогольными и безалкогольными напитками и снэками;
  • Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.
  • Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.
Мы заботимся о вашем здоровье!
Что входит
  • Путешествие на теплоходе
  • Аудиогид
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Университетская наб. д. 17
Обзорная экскурсия-круиз по Неве
Обзорная экскурсия-круиз по Неве
Обзорная экскурсия-круиз по Неве
Обзорная экскурсия-круиз по Неве
Обзорная экскурсия-круиз по Неве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
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16 отзывов оставили туристы

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