Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Речная прогулка 👣 — must do во время путешествия по Петербургу.



Только так за 1 час можно увидеть все главные достопримечательности 🏛️.



Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Эрмитаж — все это будет на расстоянии вытянутой руки.



А главный бонус — речной трамвай может пройти под самыми низкими мостами!