Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
На борту работает бар 🍹 с алкогольными и безалкогольными напитками и снэками;
Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.
Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы.
Мы заботимся о вашем здоровье!
Что входит
Путешествие на теплоходе
Аудиогид
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Университетская наб. д. 17
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.