Инструктаж

На электросамокатах мы становимся участниками дорожного движения, поэтому первым делом — техника безопасности и правила поведения на дороге. Новичков мы научим управлять электросамокатом: это несложно и не займёт много времени.

За безопасность не волнуйтесь: мы ежедневно проводим техосмотр, а перед каждой экскурсией все самокаты обрабатываем средствами для дезинфекции и выдаем антибактериальные салфетки.

Понять, каков он — Петербург

За 300 лет Петербург пережил столько исторических потрясений, сколько и не снилось иным столицам с тысячелетним прошлым. Дворцовые перевороты, таинственные убийства, революции и блокада репрессии; блестящие государственные умы, художники, литераторы, архитекторы — во время остановок отдельное внимание мы уделим тем фактам, местам и человеческим судьбам, которые сделали наш город таким особенным.

Маршрут «Объять необъятное»

Вместе мы проедем через Дворы Капеллы, полюбуемся колоннадой Казанского собора, а напротив — модерновским домом Зингера. Исаакиевский собор впечатлит вас величием, Михайловский замок раскроет свои тайны. Вы побываете в сердце Петербурга — на Дворцовой площади, мы начнем экскурсию на Стрелке Васильевского острова, наслаждаясь панорамой Невы и ее набережных.