По Петербургу - на электросамокате

От Стрелки Васильевского острова до Аничкова моста - на самокате вы охватите ключевые достопримечательности...

5
16 отзывов
От Стрелки Васильевского острова до Аничкова моста — на самокате вы охватите ключевые достопримечательности и при этом не устанете.

Вы познакомитесь с историей города от Петра до Путина, услышите о людях, которые отсюда правили страной.

Отыщете интересные связи и раскроете настоящий характер Петербурга.
По Петербургу - на электросамокате
По Петербургу - на электросамокате
По Петербургу - на электросамокате
По Петербургу - на электросамокате
По Петербургу - на электросамокате
По Петербургу - на электросамокате
По Петербургу - на электросамокате

Что вы увидите 🤩

  • Петропавловская крепость и Петропавловский собор
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь
  • Дворы Капеллы
  • Казанский собор
  • Дом Зингера
  • Спас на Крови
  • Михайловский дворец
  • Михайловский замок
  • Цирк Ченизелли
  • Аничков мост
Инструктаж
На электросамокатах мы становимся участниками дорожного движения, поэтому первым делом — техника безопасности и правила поведения на дороге. Новичков мы научим управлять электросамокатом: это несложно и не займёт много времени.
За безопасность не волнуйтесь: мы ежедневно проводим техосмотр, а перед каждой экскурсией все самокаты обрабатываем средствами для дезинфекции и выдаем антибактериальные салфетки.
Понять, каков он — Петербург
За 300 лет Петербург пережил столько исторических потрясений, сколько и не снилось иным столицам с тысячелетним прошлым. Дворцовые перевороты, таинственные убийства, революции и блокада репрессии; блестящие государственные умы, художники, литераторы, архитекторы — во время остановок отдельное внимание мы уделим тем фактам, местам и человеческим судьбам, которые сделали наш город таким особенным.
Маршрут «Объять необъятное»
Вместе мы проедем через Дворы Капеллы, полюбуемся колоннадой Казанского собора, а напротив — модерновским домом Зингера. Исаакиевский собор впечатлит вас величием, Михайловский замок раскроет свои тайны. Вы побываете в сердце Петербурга — на Дворцовой площади, мы начнем экскурсию на Стрелке Васильевского острова, наслаждаясь панорамой Невы и ее набережных.
🚩 Начало: Стрелка Васильевского острова
🏁 Место завершения: Аничков мост
 Что входит
  • Самокаты и услуги гида
 Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Важная информация
  • В прохладную погоду мы советуем одеться потеплее и взять с собой шапку и перчатки
  • на скорости от ветра немного замерзают руки. Не забудьте проверить прогноз погоды
  • в Петербруге она переменчива. Мы проводим экскурсии даже в непогоду
  • если она не угрожает вашей безопасности. В зависимости от вовлеченности и темпа группы продолжительность экскурсии может незначительно меняться.
Время проведения: Каждый день в 11:00, 15:00, 19:00.
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Михаил С.
Михаил С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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