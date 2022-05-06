Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы

Прогулка по Санкт-Петербургу, посвященная Дню Победы

4.8
12 отзывов
Групповая
Прогулка по Санкт-Петербургу, посвященная Дню Победы.

Санкт-Петербург — это город с трёхвековой историей.

Значительная часть исторических событий связана с победами нашего Отечества.

Улицы, проспекты, городские площади украшают многочисленные памятники воинской славы.
Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы
Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы
Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы
Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы
Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы
Обзорная экскурсия по Петербургу и салют ко Дню Победы

Что вас ожидает 🤩

  • Троицкий собор
  • Мемориал Доблестным защитникам Ленинграда на Площади Победы
  • Чесменский храм времен Екатерины II

Что вас ожидает:

    История героизма и Салют Победы
    Во время экскурсии Вы узнаете много интересных фактов, которые раскроют перед Вами военную историю как Российской империи, так и Советского Союза. Вы посетите Троицкий собор — полковой храм Измайловского полка, увидите Колонну Славы, прославляющую победы России над турками.
    На комфортабельном автобусе Вы проедете по фронтовой дороге — Московскому проспекту, побываете на Чесменском мемориальном захоронении, где покоятся Герои Советского союза, не сдавшие Ленинград в блокаду. Вас ждёт встреча с уникальным памятником воинской славы, который не показывают ни на одной экскурсии — это Чесменский храм времен Екатерины II.
    Также Вы посетите мемориал Доблестным защитникам Ленинграда на Площади Победы. В завершении экскурсионной программы Вы увидите праздничный салют на одной из набережной города.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Невский проспект, 87 / 2 (офис Ленинград-Тур)
    Завершение: Невский пр, 87 / 2, Санкт-Петербург
    Когда и сколько длится?
    Когда: 9 мая в 19:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    9 мая в 19:00

    Отзывы от туристов

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