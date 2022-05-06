Что вас ожидает:

История героизма и Салют Победы

Во время экскурсии Вы узнаете много интересных фактов, которые раскроют перед Вами военную историю как Российской империи, так и Советского Союза. Вы посетите Троицкий собор — полковой храм Измайловского полка, увидите Колонну Славы, прославляющую победы России над турками.

На комфортабельном автобусе Вы проедете по фронтовой дороге — Московскому проспекту, побываете на Чесменском мемориальном захоронении, где покоятся Герои Советского союза, не сдавшие Ленинград в блокаду. Вас ждёт встреча с уникальным памятником воинской славы, который не показывают ни на одной экскурсии — это Чесменский храм времен Екатерины II.

Также Вы посетите мемориал Доблестным защитникам Ленинграда на Площади Победы. В завершении экскурсионной программы Вы увидите праздничный салют на одной из набережной города.

Важная информация: