Мемориал Доблестным защитникам Ленинграда на Площади Победы
Чесменский храм времен Екатерины II
Что вас ожидает:
История героизма и Салют Победы
Во время экскурсии Вы узнаете много интересных фактов, которые раскроют перед Вами военную историю как Российской империи, так и Советского Союза. Вы посетите Троицкий собор — полковой храм Измайловского полка, увидите Колонну Славы, прославляющую победы России над турками.
На комфортабельном автобусе Вы проедете по фронтовой дороге — Московскому проспекту, побываете на Чесменском мемориальном захоронении, где покоятся Герои Советского союза, не сдавшие Ленинград в блокаду. Вас ждёт встреча с уникальным памятником воинской славы, который не показывают ни на одной экскурсии — это Чесменский храм времен Екатерины II.
Также Вы посетите мемориал Доблестным защитникам Ленинграда на Площади Победы. В завершении экскурсионной программы Вы увидите праздничный салют на одной из набережной города.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
9 мая в 19:00
Ленинград-Тур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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