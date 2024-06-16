Обзорная экскурсия по Питеру + музей Карла Буллы (в мини-группе)
Узнать о главных историях города и самом модном фотографе Российской империи
На прогулке по городу вы увидите его знаковые места. А затем посетите музей отца отечественной фотографии Карла Буллы. Я не люблю долгие монологи, поэтому на экскурсии мы будем вместе отвечать на вопросы. Поговорим про историю и архитектуру, немного коснёмся мистической темы города. Обсудим развитие фотографии в Петербурге.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Дворцовая площадь. Мы увидим все корпуса Эрмитажа и самую главную площадь города, обсудим, почему Александровскую колонну называют чудом инженерии Дворцовая набережная. Поговорим о главной водной артерии Петербурга — Неве. Затронем историю создания города, любуясь Петропавловской крепостью на другом берегу реки Памятник Александру Суворову. Выясним, почему полководец изображён в образе бога Марса Марсово Поле. Обсудим, какие названия это место имело раньше и как в Летнем саду проходили «петровские ассамблеи» — прообраз дворянских балов Михайловский замок. Вспомним историю самого мистического замка в городе и призрака императора Павла Невский проспект. Поговорим о главных храмах Петербурга — Казанском соборе и Спасе на Крови, построенном на месте убийства Александра II Музей Карла Буллы, посвящённый известному фотографу — отцу репортажной съёмки. Музей расположился в фотосалоне, где Карл Булла работал в начале 20 века. Вы увидите кабинет, старинную мебель, фотоаппараты и множество фотографий, в том числе большую панораму исторического центра 1861 года. С балкона музея полюбуетесь видом на Невский проспект.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и билеты в музей
Для комфорта гостей я использую аудиогиды, а для лучшего восприятия информации — фотоматериалы
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Ксения, и уже два года я работаю экскурсоводом. Провела больше 2000 экскурсий, пишу свои авторские маршруты и просто обожаю Санкт-Петербург! Закончила курсы экскурсовода, имею два образования — искусствовед и музыковед, так что со мной точно найдётся, что обсудить:)