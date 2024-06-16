На прогулке по городу вы увидите его знаковые места. А затем посетите музей отца отечественной фотографии Карла Буллы. Я не люблю долгие монологи, поэтому на экскурсии мы будем вместе отвечать на вопросы. Поговорим про историю и архитектуру, немного коснёмся мистической темы города. Обсудим развитие фотографии в Петербурге.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Дворцовая площадь. Мы увидим все корпуса Эрмитажа и самую главную площадь города, обсудим, почему Александровскую колонну называют чудом инженерии

Дворцовая набережная. Поговорим о главной водной артерии Петербурга — Неве. Затронем историю создания города, любуясь Петропавловской крепостью на другом берегу реки

Памятник Александру Суворову. Выясним, почему полководец изображён в образе бога Марса

Марсово Поле. Обсудим, какие названия это место имело раньше и как в Летнем саду проходили «петровские ассамблеи» — прообраз дворянских балов

Михайловский замок. Вспомним историю самого мистического замка в городе и призрака императора Павла

Невский проспект. Поговорим о главных храмах Петербурга — Казанском соборе и Спасе на Крови, построенном на месте убийства Александра II

Музей Карла Буллы, посвящённый известному фотографу — отцу репортажной съёмки. Музей расположился в фотосалоне, где Карл Булла работал в начале 20 века. Вы увидите кабинет, старинную мебель, фотоаппараты и множество фотографий, в том числе большую панораму исторического центра 1861 года. С балкона музея полюбуетесь видом на Невский проспект.

Организационные детали