Обзорная экскурсия по Пулковской обсерватории

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Мы познакомимся с историей астрономии XIX и XX веков.

Увидим уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр. Посетим два зала Астрономического музея: Круглый и Меридианный.
Обзорная экскурсия по Пулковской обсерватории
Обзорная экскурсия по Пулковской обсерватории
Обзорная экскурсия по Пулковской обсерватории
Обзорная экскурсия по Пулковской обсерватории
Обзорная экскурсия по Пулковской обсерватории
Ближайшие даты:
21
мая
30
мая
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Описание

Что вас ждет

Мы перенесемся в XIX век и узнаем, как создавалась обсерватория, почему она расположена на Пулковской горе и чем знаменит Пулковский меридиан. Посетим Астрономический музей, увидим первые рабочие инструменты Струве, коллекцию уникальных астрономических и геодезических инструментов.
Вы услышите, какие астрономические задачи успешно решаются на телескопе, несмотря на не самые лучшие астроклиматические условия региона.
Пулковская обсерватория включена в Список объектов всемирного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Мы посетим:

  • Астрономический музей,
  • Центральную башню Главного здания или 26-дюймовый рефрактор или площадку Большого Пулковского радиотелескопа.
  • Наши экскурсоводы — действующие научные сотрудники обсерватории.

Важно знать:

  • Место встречи с экскурсоводом.
  • У Главных ворот обсерватории (см. карту). Рядом с воротами находится остановка общественного транспорта.
  • Парковка.
  • Парковка находится на другой стороне Пулковского шоссе напротив Главных ворот за подземным переходом.
  • Координаты парковки — N 59.771198 E 30.332947.
  • Если вы едете на такси.
  • Задайте маршрут до автобусной остановки «Пулковская обсерватория». Она расположена непосредственно возле Главных ворот.

В стоимость экскурсии включено:

  • входной билет,
  • экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 65
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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