Мы познакомимся с историей астрономии XIX и XX веков.
Увидим уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр. Посетим два зала Астрономического музея: Круглый и Меридианный.
Увидим уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр. Посетим два зала Астрономического музея: Круглый и Меридианный.
Ближайшие даты:
21
мая
мая
30
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы перенесемся в XIX век и узнаем, как создавалась обсерватория, почему она расположена на Пулковской горе и чем знаменит Пулковский меридиан. Посетим Астрономический музей, увидим первые рабочие инструменты Струве, коллекцию уникальных астрономических и геодезических инструментов.
Вы услышите, какие астрономические задачи успешно решаются на телескопе, несмотря на не самые лучшие астроклиматические условия региона.
Пулковская обсерватория включена в Список объектов всемирного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Мы посетим:
- Астрономический музей,
- Центральную башню Главного здания или 26-дюймовый рефрактор или площадку Большого Пулковского радиотелескопа.
- Наши экскурсоводы — действующие научные сотрудники обсерватории.
Важно знать:
- Место встречи с экскурсоводом.
- У Главных ворот обсерватории (см. карту). Рядом с воротами находится остановка общественного транспорта.
- Парковка.
- Парковка находится на другой стороне Пулковского шоссе напротив Главных ворот за подземным переходом.
- Координаты парковки — N 59.771198 E 30.332947.
- Если вы едете на такси.
- Задайте маршрут до автобусной остановки «Пулковская обсерватория». Она расположена непосредственно возле Главных ворот.
В стоимость экскурсии включено:
- входной билет,
- экскурсия.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 65
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании