Что вас ждет

Мы перенесемся в XIX век и узнаем, как создавалась обсерватория, почему она расположена на Пулковской горе и чем знаменит Пулковский меридиан. Посетим Астрономический музей, увидим первые рабочие инструменты Струве, коллекцию уникальных астрономических и геодезических инструментов.

Вы услышите, какие астрономические задачи успешно решаются на телескопе, несмотря на не самые лучшие астроклиматические условия региона.

Пулковская обсерватория включена в Список объектов всемирного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Мы посетим:

Астрономический музей,

Центральную башню Главного здания или 26-дюймовый рефрактор или площадку Большого Пулковского радиотелескопа.

Наши экскурсоводы — действующие научные сотрудники обсерватории.

Важно знать:

Место встречи с экскурсоводом.

У Главных ворот обсерватории (см. карту). Рядом с воротами находится остановка общественного транспорта.

Парковка.

Парковка находится на другой стороне Пулковского шоссе напротив Главных ворот за подземным переходом.

Координаты парковки — N 59.771198 E 30.332947.

Если вы едете на такси.

Задайте маршрут до автобусной остановки «Пулковская обсерватория». Она расположена непосредственно возле Главных ворот.

В стоимость экскурсии включено:

входной билет,

экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.