Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской

Познакомиться с историческими фактами о городе и рассказами о чудесах его молитвенной заступницы

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Увидеть места, откуда начинался Петербург. Полюбоваться набережными, парками и дворцами. И прикоснуться к чудесам небесной покровительницы города, блаженной Ксении Петербургской.

Маршрут нашей автобусной экскурсии проложен таким образом, чтобы вы успели увидеть бессмертные шедевры зодчества и поклониться православным святыням.
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Обзорная экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Автобусная экскурсия включает внешний осмотр самых известных улиц и площадей Северной столицы. В группе до 50 человек вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой набережной, Марсову полю. Пересечёте Неву по Троицкому мосту, минуете Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова, Исаакиевский собор и Мариинский дворец. В пути будет несколько остановок для памятных фото — у Петропавловской крепости, крейсера Авроры и на Исаакиевской площади.

Часовня Ксении Петербургской

Это особенная часть экскурсии: Смоленское кладбище и находящаяся там часовня привлекают тысячи людей. Известно много случаев, когда Ксения помогала решить проблемы в семье, работе и личной жизни. Неудивительно, что часовня с мощами святой не пустовала даже в годы советских запретов. А забор, ограждающий здание и зацементированную могила блаженной, не мешал проходить к ней и в блокаду. Вы также сможете поклониться её мощам и попросить чудотворицу о самом сокровенном.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе вместимостью до 50 человек

ежедневно в 14:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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