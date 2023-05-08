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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Автобусная экскурсия включает внешний осмотр самых известных улиц и площадей Северной столицы. В группе до 50 человек вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой набережной, Марсову полю. Пересечёте Неву по Троицкому мосту, минуете Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова, Исаакиевский собор и Мариинский дворец. В пути будет несколько остановок для памятных фото — у Петропавловской крепости, крейсера Авроры и на Исаакиевской площади.

Часовня Ксении Петербургской

Это особенная часть экскурсии: Смоленское кладбище и находящаяся там часовня привлекают тысячи людей. Известно много случаев, когда Ксения помогала решить проблемы в семье, работе и личной жизни. Неудивительно, что часовня с мощами святой не пустовала даже в годы советских запретов. А забор, ограждающий здание и зацементированную могила блаженной, не мешал проходить к ней и в блокаду. Вы также сможете поклониться её мощам и попросить чудотворицу о самом сокровенном.

Организационные детали