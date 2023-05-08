Познакомиться с историческими фактами о городе и рассказами о чудесах его молитвенной заступницы
Маршрут нашей автобусной экскурсии проложен таким образом, чтобы вы успели увидеть бессмертные шедевры зодчества и поклониться православным святыням.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия
Автобусная экскурсия включает внешний осмотр самых известных улиц и площадей Северной столицы. В группе до 50 человек вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой набережной, Марсову полю. Пересечёте Неву по Троицкому мосту, минуете Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова, Исаакиевский собор и Мариинский дворец. В пути будет несколько остановок для памятных фото — у Петропавловской крепости, крейсера Авроры и на Исаакиевской площади.
Часовня Ксении Петербургской
Это особенная часть экскурсии: Смоленское кладбище и находящаяся там часовня привлекают тысячи людей. Известно много случаев, когда Ксения помогала решить проблемы в семье, работе и личной жизни. Неудивительно, что часовня с мощами святой не пустовала даже в годы советских запретов. А забор, ограждающий здание и зацементированную могила блаженной, не мешал проходить к ней и в блокаду. Вы также сможете поклониться её мощам и попросить чудотворицу о самом сокровенном.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе вместимостью до 50 человек
ежедневно в 14:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 14:15Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.