Паритет_Плюс проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем Вас на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по Санкт-Петербургу с посещением Юсуповского дворца.

Маршрут экскурсии 🧭 охватывает значительную часть исторического центра города. В ходе экскурсии вам предоставляется возможность увидеть ансамбли центральных площадей: Исаакиевской, Сенатской, Дворцовой, Троицкой, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля.

По окончании обзорной экскурсии участникам предоставляется возможность посещения Юсуповского дворца с мобильным приложением на платформе Android или IOS - с аудиогидом - при отсутствии возможности загрузить приложение, вы можете взять в аренду аудиогид в кассе дворца на ул. Декабристов 21 (залог 1000р. )