Паритет_Плюс проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца

Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Приглашаем Вас на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по Санкт-Петербургу с посещением Юсуповского дворца.
Маршрут экскурсии 🧭 охватывает значительную часть исторического центра города. В ходе экскурсии вам предоставляется возможность увидеть ансамбли центральных площадей: Исаакиевской, Сенатской, Дворцовой, Троицкой, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля.
По окончании обзорной экскурсии участникам предоставляется возможность посещения Юсуповского дворца с мобильным приложением на платформе Android или IOS - с аудиогидом - при отсутствии возможности загрузить приложение, вы можете взять в аренду аудиогид в кассе дворца на ул. Декабристов 21 (залог 1000р. )
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • входные билеты в Юсуповский дворец
Начало
🚩 ул. Думская, 2
Место завершения
🏁 ул. Декабристов, 21
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Паритет_Плюс
Паритет_Плюс
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