Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца

Приглашаем вас на прогулку по историческому центру Петербурга

3.5
2 отзыва
Приглашаем вас на прогулку по историческому центру Петербурга.

Вы увидите главные архитектурные доминанты и ансамбли центральных площадей: Исаакиевской, Дворцовой, Троицкой и Сенатской, побываете на Марсовом поле и Стрелке Васильевского острова.

Завершить тур можно будет в Юсуповском дворце, по которому вы пройдетесь с аудиогидом.
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
Приглашаем Вас на обзорную автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу с посещением Юсуповского дворца.
Маршрут экскурсии охватывает значительную часть исторического центра города. В ходе экскурсии вам предоставляется возможность увидеть ансамбли центральных площадей: Исаакиевской, Сенатской, Дворцовой, Троицкой, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля.
По окончании обзорной экскурсии участникам предоставляется возможность посещения Юсуповского дворца с мобильным приложением на платформе Android или IOS - с аудиогидом - при отсутствии возможности загрузить приложение, вы можете взять в аренду аудиогид в кассе дворца на ул. Декабристов 21 (залог 1000р. )

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
студенческий
1 400 ₽
школьный
1 200 ₽
пенсионный
1 400 ₽
взрослый (РФ и Белоруссия)
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в Юсуповский дворец
Что не входит
  • Залог за аудиогид в Юсуповском дворце — 1000 руб.
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Думская, 2
Завершение: ул. Декабристов, 21
Когда и сколько длится?
Когда: суббота, воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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суббота, воскресенье в 11:00

Спутник П.
Спутник П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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