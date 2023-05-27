Обзорная экскурсия с салютом на День города

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27 мая 2023 года Санкт-Петербургу исполняется 320 лет! Автобусная экскурсия по главным достопримечательностям Северной столицы в сопровождении опытного гида.
Обзорная экскурсия с салютом на День города
Обзорная экскурсия с салютом на День города
Обзорная экскурсия с салютом на День города
Обзорная экскурсия с салютом на День города
Обзорная экскурсия с салютом на День города
Ближайшие даты:
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы отправитесь в путешествие по истории основания, строительства и процветания Петербурга со времен Петра I и до наших дней.

Вас ждёт знакомство с историческим центром Петербурга:

Невский и другие центральные улицы, уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Казанский собор, храм Спас на Крови,
красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Смольный собор. Во время экскурсии гид расскажет множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев — представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи. Также вы сможете сделать фотографии во время остановок. А в завершение экскурсии вы насладитесь видом праздничного салюта с крыши, расположенной в центральной части города!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус туристического класса
  • Услуги лицензированного гида
  • Входные билеты на смотровую площадку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, д. 43-45, офис 329
Завершение: м. Лиговский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте!
  • Благодарим за заказ!
  • Ожидаем Вас по адресу: Лиговский проспект 43-45, офис 329, 3-ий этаж (вход между салонами связи Мегафон и Билайн).
  • Рекомендуется прибыть в офис компании за 15-20 минут до отправления. Телефон менеджера: 8-812-982-09-28.
  • С уважением, компания ВизитСПб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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