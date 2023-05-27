27 мая 2023 года Санкт-Петербургу исполняется 320 лет! Автобусная экскурсия по главным достопримечательностям Северной столицы в сопровождении опытного гида.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы отправитесь в путешествие по истории основания, строительства и процветания Петербурга со времен Петра I и до наших дней.
Вас ждёт знакомство с историческим центром Петербурга:
Невский и другие центральные улицы, уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Казанский собор, храм Спас на Крови,
красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Смольный собор. Во время экскурсии гид расскажет множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев — представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи. Также вы сможете сделать фотографии во время остановок. А в завершение экскурсии вы насладитесь видом праздничного салюта с крыши, расположенной в центральной части города!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобус туристического класса
- Услуги лицензированного гида
- Входные билеты на смотровую площадку
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лиговский проспект, д. 43-45, офис 329Завершение: м. Лиговский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте!
- Благодарим за заказ!
- Ожидаем Вас по адресу: Лиговский проспект 43-45, офис 329, 3-ий этаж (вход между салонами связи Мегафон и Билайн).
- Рекомендуется прибыть в офис компании за 15-20 минут до отправления. Телефон менеджера: 8-812-982-09-28.
- С уважением, компания ВизитСПб
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Крыши
Необычные
Обзорные
Салют на день города
День города
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
4 часа
Петербург: большая обзорная экскурсия на автобусе
Увидеть главные места, погулять по Петропавловской крепости и посетить часовню Ксении Блаженной
в районе м. Площадь Восстания
Завтра
27 мая
28 мая
29 мая
950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
на Дворцовой площади
28 мая
29 мая
30 мая
3 июня
75005 625₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Юсуповского дворца
По центральным улицам и площадям - к особняку, который помнит великие имена и громкое убийство
в районе станции метро «Маяковская»
Завтра
27 мая
28 мая
29 мая
1 820₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании