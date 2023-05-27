Вы отправитесь в путешествие по истории основания, строительства и процветания Петербурга со времен Петра I и до наших дней.

Вас ждёт знакомство с историческим центром Петербурга:

Невский и другие центральные улицы, уникальные архитектурные ансамбли и памятники: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Казанский собор, храм Спас на Крови,

красавица Нева с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Смольный собор. Во время экскурсии гид расскажет множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев — представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи. Также вы сможете сделать фотографии во время остановок. А в завершение экскурсии вы насладитесь видом праздничного салюта с крыши, расположенной в центральной части города!