Обзорная пешеходная

Экскурсия по музеям Санкт-Петербурга с гидом

5
2 отзыва
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Обзорная пешеходная
Обзорная пешеходная
Обзорная пешеходная
Обзорная пешеходная
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Что вас ожидает 🤩

  • Сенатская площадь
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь
  • Здание Главного штаба
  • Александровская колонна
  • Музей-квартира Пушкина
  • Спасо-Конюшенная церковь
  • Собр Спаса на Крови
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы пройдем по самым главным достопримечательностям города.
Поговорим о людях и событиях, которые навсегда оставили свой след в мировой истории.
У Медного Всадника попробуем ответить на вопрос, насколько он медный и почему этот шедевр скульптуры критиковался современниками. Вспомним о личности Петра Великого и его преобразованиях. Издалека насладимся перспективой Петропавловской крепости - колыбелью Санкт-Петербурга - и поговорим об истории зарождения города.
У Исаакиевского собора поговорим о сложностях, возникших в процессе его строительства, и о той цене, которую пришлось заплатить за это величественное сооружение. Пройдясь по Александровскому Саду, вспомним историю создания Адмиралтейства и о том, как Россия стала морской державой.
Об ансамбе Дворцовой площади можно говорить бесконечно: что означает само слово "Эрмитаж", как он стал одним из самых известных музеев мира, о разрушительном пожаре и последующем восстановлении. Далее проследуем мимо знаменитого музея-квартиры Пушкина на Мойке, поговорим об обстоятельствах трагической дуэли и последних днях великого поэта.
Завершим нашу экскурсию у знаменитейшего Спаса на Крови,ставшего одим из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга.

среда, суббота 13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Оплата билетов в музеи по маршруту следования
Где начинаем и завершаем?
Начало: у Медного Всадника
Завершение: у Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота 13.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
6 ноя 2022
A
7 авг 2022
Экскурсия очень понравилась!
Елена очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно!
Было интересно и взрослым, и детям))

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