Экскурсия по музеям Санкт-Петербурга с гидом
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Что вас ожидает 🤩
- Сенатская площадь
- Медный Всадник
- Исаакиевский собор
- Адмиралтейство
- Дворцовая площадь
- Здание Главного штаба
- Александровская колонна
- Музей-квартира Пушкина
- Спасо-Конюшенная церковь
- Собр Спаса на Крови
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы пройдем по самым главным достопримечательностям города.
Поговорим о людях и событиях, которые навсегда оставили свой след в мировой истории.
У Медного Всадника попробуем ответить на вопрос, насколько он медный и почему этот шедевр скульптуры критиковался современниками. Вспомним о личности Петра Великого и его преобразованиях. Издалека насладимся перспективой Петропавловской крепости - колыбелью Санкт-Петербурга - и поговорим об истории зарождения города.
У Исаакиевского собора поговорим о сложностях, возникших в процессе его строительства, и о той цене, которую пришлось заплатить за это величественное сооружение. Пройдясь по Александровскому Саду, вспомним историю создания Адмиралтейства и о том, как Россия стала морской державой.
Об ансамбе Дворцовой площади можно говорить бесконечно: что означает само слово "Эрмитаж", как он стал одним из самых известных музеев мира, о разрушительном пожаре и последующем восстановлении. Далее проследуем мимо знаменитого музея-квартиры Пушкина на Мойке, поговорим об обстоятельствах трагической дуэли и последних днях великого поэта.
Завершим нашу экскурсию у знаменитейшего Спаса на Крови,ставшего одим из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга.
среда, суббота 13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Оплата билетов в музеи по маршруту следования
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: у Медного ВсадникаЗавершение: у Спаса на Крови
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда, суббота 13.00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений Иванов
6 ноя 2022
A
Amaliya0
7 авг 2022
Экскурсия очень понравилась!
Елена очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно!
Было интересно и взрослым, и детям))
Елена очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно!
Было интересно и взрослым, и детям))
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