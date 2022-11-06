Мы пройдем по самым главным достопримечательностям города.

Поговорим о людях и событиях, которые навсегда оставили свой след в мировой истории.

У Медного Всадника попробуем ответить на вопрос, насколько он медный и почему этот шедевр скульптуры критиковался современниками. Вспомним о личности Петра Великого и его преобразованиях. Издалека насладимся перспективой Петропавловской крепости - колыбелью Санкт-Петербурга - и поговорим об истории зарождения города.

У Исаакиевского собора поговорим о сложностях, возникших в процессе его строительства, и о той цене, которую пришлось заплатить за это величественное сооружение. Пройдясь по Александровскому Саду, вспомним историю создания Адмиралтейства и о том, как Россия стала морской державой.

Об ансамбе Дворцовой площади можно говорить бесконечно: что означает само слово "Эрмитаж", как он стал одним из самых известных музеев мира, о разрушительном пожаре и последующем восстановлении. Далее проследуем мимо знаменитого музея-квартиры Пушкина на Мойке, поговорим об обстоятельствах трагической дуэли и последних днях великого поэта.

Завершим нашу экскурсию у знаменитейшего Спаса на Крови,ставшего одим из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга.