Обзорная по городу с экскурсией по Юсуповскому дворцу

2
2 отзыва
Обзорная по городу с экскурсией по Юсуповскому дворцу
Обзорная по городу с экскурсией по Юсуповскому дворцу
Обзорная по городу с экскурсией по Юсуповскому дворцу
Обзорная по городу с экскурсией по Юсуповскому дворцу
Обзорная по городу с экскурсией по Юсуповскому дворцу

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Эрмитаж
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Юсуповский дворец
В ходе экскурсии Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра Петербурга – Невским проспектом, Михайловским замком, Стрелкой Васильевского острова, Адмиралтейством, Исаакиевской и Сенатской площадями, памятником Петру I «Медным всадником», зданиями Сената и Синода, – но и вспомните о некоторых тайнах петербургской истории.
Юсуповский дворец на Мойке – один из тех редких аристократических особняков, где сохранились не только парадные залы, но и жилые покои, созданные по заказам пяти поколений князей Юсуповых. Тепло и обаяние прежних владельцев, их безупречный вкус, и конечно, неограниченные финансовые возможности – все это Вы почувствуете и увидите, проходя по залам дворца. В нем органично смотрятся и античная роскошь парадной лестницы, и арабские мотивы, и венецианское стекло. Близость к театральной жизни Санкт-Петербурга привела к созданию во дворце уникального домашнего театра, на сцене которого выступали как сами Юсуповы, так и члены императорского дома Романовых. В ходе экскурсии Вы узнаете об истории рода Юсуповых, а также убийстве Г. Распутина, которое произошло именно там 30 декабря 1916 года.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Михайловский замок, Исаакиевская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    •Невский проспект
    •Исаакиевская площадь
    •Сенатская площадь
    •Памятник Петру I «Медный всадник»
    •Эрмитаж
    •Марсово поле
    •Летний сад
    •Юсуповский дворец
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: Юсуповский дворец на Мойке ул. Декабристов, д. 21А
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входной билет с экскурсией по дворцу
    Время проведения: по понедельникам и воскресеньям в 10:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
    ГК Т.
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