Санкт-Петербург – самый значительный город в северных широтах. Его строили и русские, и иностранные зодчие, создав один из красивейших городов мира. Здесь поражает все: стройность дворцовых ансамблей, изысканность садов, просторы полноводной Невы, величие храмов, «оград узор чугунный» и плавные линии мостов. Во время обзорной автобусной экскурсии по Санкт-Петербургу Вы увидите торжественную резиденцию российских императоров – Зимний Дворец, Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок. Вы узнаете, где сохранилось первое здание города – домик Петра I, и почему оконечность Васильевского острова называют стрелкой, чем знамениты Ростральные колонны и решетка Летнего сада, а также многое другое!

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости.

Какие достопримечательности Вы увидите:

Пантелеймоновская церковь

Летний сад

Марсово поле

Мраморный дворец

Дворцовая набережная

Адмиралтейство

Благовещенский мост

Стрелка Васильевского острова

Кронверк

Остановки, предусмотренные во время экскурсии:

Михайловский замок

Исаакиевская или Сенатская площадь

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)