Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)

Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости

Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)

Что вы увидите 🤩

  • Пантелеймоновская церковь
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Мраморный дворец
  • Дворцовая набережная
  • Адмиралтейство
  • Благовещенский мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кронверк
Санкт-Петербург – самый значительный город в северных широтах. Его строили и русские, и иностранные зодчие, создав один из красивейших городов мира. Здесь поражает все: стройность дворцовых ансамблей, изысканность садов, просторы полноводной Невы, величие храмов, «оград узор чугунный» и плавные линии мостов. Во время обзорной автобусной экскурсии по Санкт-Петербургу Вы увидите торжественную резиденцию российских императоров – Зимний Дворец, Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок. Вы узнаете, где сохранилось первое здание города – домик Петра I, и почему оконечность Васильевского острова называют стрелкой, чем знамениты Ростральные колонны и решетка Летнего сада, а также многое другое!
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости.

Какие достопримечательности Вы увидите:

  • Пантелеймоновская церковь
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Мраморный дворец
  • Дворцовая набережная
  • Адмиралтейство
  • Благовещенский мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кронверк

Остановки, предусмотренные во время экскурсии:

  • Михайловский замок
  • Исаакиевская или Сенатская площадь
(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
🚩 Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
🏁 Место завершения: Петропавловская крепость
 Что входит
  • услуги экскурсовода
  • транспортное обслуживание
  • экскурсия по территории Петропавловской крепости
  • входные билеты с эксурсией по Петропавловскому собору и Трубецкому бастиону
Время проведения: по понедельникам в 13:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГК Т.
ГК Т.
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