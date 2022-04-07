Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров - Зимним дворцом. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О деяниях Александра II во время его правления напоминают 20 досок из тёмно-красного гранита, укрепленные по периметру храма. А внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Экскурсионные остановки: Марсово поле, «Медный всадник» (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Невский проспект
Стрелка Васильевского острова
Петропавловская крепость
Университет (Дом 12 Коллегий)
Исаакиевская площадь
Адмиралтейство
Дворцовая площадь и Эрмитаж
Летний сад
Михайловский замок
Храм "Спас на Крови"
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Входные билеты с экскурсией по храму "Спас на Крови"
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Завершение: храм «Спас на Крови» наб. канала Грибоедова, д. 2
Когда и сколько длится
Когда: по пт в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по пт в 14:30
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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