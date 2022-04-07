Обзорная по городу с экскурсией в храм «Спас на Крови»

Обзорная по городу с экскурсией в храм «Спас на Крови»
Обзорная по городу с экскурсией в храм «Спас на Крови»
Обзорная по городу с экскурсией в храм «Спас на Крови»
Обзорная по городу с экскурсией в храм «Спас на Крови»

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Университет (Дом 12 Коллегий)
  • Исаакиевская площадь
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь и Эрмитаж
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Храм "Спас на Крови"
Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров - Зимним дворцом. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О деяниях Александра II во время его правления напоминают 20 досок из тёмно-красного гранита, укрепленные по периметру храма. А внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Экскурсионные остановки: Марсово поле, «Медный всадник» (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    Невский проспект
    Стрелка Васильевского острова
    Петропавловская крепость
    Университет (Дом 12 Коллегий)
    Исаакиевская площадь
    Адмиралтейство
    Дворцовая площадь и Эрмитаж
    Летний сад
    Михайловский замок
    Храм "Спас на Крови"

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    • Входные билеты с экскурсией по храму "Спас на Крови"
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский проспект, д. 10
    Завершение: храм «Спас на Крови» наб. канала Грибоедова, д. 2
    Когда и сколько длится
    Когда: по пт в 14:30
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по пт в 14:30

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