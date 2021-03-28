Санкт-Петербург в течение двух столетий был столицей Российской империи. Здесь располагались Императорский двор, правительственные учреждения, а также многочисленные резиденции аристократов. Именно таким, аристократическим, вы и увидите Санкт-Петербург во время нашей экскурсии. Сохранившиеся до наших дней роскошные дворцы и особняки предстанут перед вами не только как памятники культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали представители высшего петербургского общества. Они – немые свидетели событий, происходивших в роскошных парадных залах и уютных гостиных дворцов и особняков столичной знати. Экскурсионный маршрут проходит по красивейшим местам Санкт-Петербурга – главным городским улицам, парадным набережным и площадям и включает посещение дворца князей Юсуповых и таинственной пятикомнатной квартиры обыкновенного петербургского доходного дома, которая связана с именем «сердечного друга» императорской семьи знаменитого старца Григория Распутина.

Юсуповский дворец один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Музей-квартира Г. Распутина. Гороховая ул. , 64 – один из малоизвестных петербургских адресов. Но именно он связан с именем Григория Ефимовича Распутина, вошедшего в русскую историю благодаря исключительному влиянию «святого старца» на семью последнего русского императора. Эта экскурсия – попытка разгадать тайну непростой личности «сердечного друга» императорской семьи. Его сильная энергетика до сих пор ощущается в стенах старой квартиры.

Во время экскурсии Вам приоткроется дверь в мир дореволюционного Петербурга. Вы узнаете: каким Григорий Распутин был в быту; зачем он поехал в гости к Юсупову 30 декабря 1916 года; как сложилась жизнь его дочерей; какие из предсказаний старца сбылись и многое-многое другое.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: