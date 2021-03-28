Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца и музея квартиры Г. Распутина

Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца и музея квартиры Г

Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца и музея квартиры Г. Распутина
Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца и музея квартиры Г. Распутина
Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца и музея квартиры Г. Распутина
Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца и музея квартиры Г. Распутина
Обзорная по городу с посещением Юсуповского дворца и музея квартиры Г. Распутина

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Стрелка Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Михайловский замок
  • Марсово поле
  • Юсуповский дворец
  • Музей-квартира Г. Распутина
Санкт-Петербург в течение двух столетий был столицей Российской империи. Здесь располагались Императорский двор, правительственные учреждения, а также многочисленные резиденции аристократов. Именно таким, аристократическим, вы и увидите Санкт-Петербург во время нашей экскурсии. Сохранившиеся до наших дней роскошные дворцы и особняки предстанут перед вами не только как памятники культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали представители высшего петербургского общества. Они – немые свидетели событий, происходивших в роскошных парадных залах и уютных гостиных дворцов и особняков столичной знати. Экскурсионный маршрут проходит по красивейшим местам Санкт-Петербурга – главным городским улицам, парадным набережным и площадям и включает посещение дворца князей Юсуповых и таинственной пятикомнатной квартиры обыкновенного петербургского доходного дома, которая связана с именем «сердечного друга» императорской семьи знаменитого старца Григория Распутина.
Юсуповский дворец один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.
Музей-квартира Г. Распутина. Гороховая ул. , 64 – один из малоизвестных петербургских адресов. Но именно он связан с именем Григория Ефимовича Распутина, вошедшего в русскую историю благодаря исключительному влиянию «святого старца» на семью последнего русского императора. Эта экскурсия – попытка разгадать тайну непростой личности «сердечного друга» императорской семьи. Его сильная энергетика до сих пор ощущается в стенах старой квартиры.
Во время экскурсии Вам приоткроется дверь в мир дореволюционного Петербурга. Вы узнаете: каким Григорий Распутин был в быту; зачем он поехал в гости к Юсупову 30 декабря 1916 года; как сложилась жизнь его дочерей; какие из предсказаний старца сбылись и многое-многое другое.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Михайловский замок
  • Исаакиевская или Сенатская площадь
  • (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
🏁 Место завершения: квартира Г. Е. Распутина ул. Гороховая, д. 64 (у арки)
 Что входит
  • услуги экскурсовода
  • транспортное обслуживание
  • входной билет с экскурсией по дворцу
  • входной билет с экскурсией по музею-квартире Г. Распутина
Время проведения: По средам в 12:45, по воскресеньям в 10:30 (со 02.05)
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГК Т.
ГК Т.
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