Обзорная по городу + теплоход по рекам и каналам

Автобусная, водная

Групповая
Автобусная, водная.

Место окончания: В центре города
Обзорная по городу + теплоход по рекам и каналам
Обзорная по городу + теплоход по рекам и каналам
Обзорная по городу + теплоход по рекам и каналам
Обзорная по городу + теплоход по рекам и каналам
Обзорная по городу + теплоход по рекам и каналам

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Стрелка Васильевского острова,Петропавловская крепость,Университет (Дом 12 Коллегий),Исаакиевская площадь,Адмиралтейство,Дворцовая площадь и Эрмитаж,Летний сад,Михайловский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на обзорную экскурсию для знакомства с самыми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Вы услышите историю основания прекрасного города на Неве и узнаете, какие события и архитектурные памятники сделали Санкт-Петербург известным на весь мир.

Во время прогулки по рекам и каналам на теплоходе вас ждет незабываемый вид на город, открывающийся с воды. Вы посмотрите на Петербург с необычного ракурса в «плавных разворотах» Невы, Мойки, Фонтанки и малых каналов. Величественные архитектурные ансамбли вырастают прямо над гранитными набережными. Вы увидите дворцы, замки, жилые дома, мосты и решетки с разным художественным оформлением.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Пятница в 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Пятница в 16:30

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