Приглашаем вас на обзорную экскурсию для знакомства с самыми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Вы услышите историю основания прекрасного города на Неве и узнаете, какие события и архитектурные памятники сделали Санкт-Петербург известным на весь мир.

Во время прогулки по рекам и каналам на теплоходе вас ждет незабываемый вид на город, открывающийся с воды. Вы посмотрите на Петербург с необычного ракурса в «плавных разворотах» Невы, Мойки, Фонтанки и малых каналов. Величественные архитектурные ансамбли вырастают прямо над гранитными набережными. Вы увидите дворцы, замки, жилые дома, мосты и решетки с разным художественным оформлением.